Sammenligningen: – Helt på høyde med det Messi gjør

Fire mål og fem assist så langt i debutsesongen for Real Sociedad lar seg høre for Martin Ødegaard.

Noen av dem er dessuten blitt utført på praktfullt vis, hvor drammenseren har fått vist frem sin svært presise venstrefot.

På spørsmål om 21-åringen minner ham om for eksempel en spiller som Lionel Messi, svarer Lars Lagerbäck:

– Det er alltid et interessant spørsmål, men jeg synes han er blitt så bra at det er vanskelig å sammenligne ham. For han har sin egen stil.

– De har veldig gode venstreføtter, men er tross alt litt ulike spillertyper. Men snakker du om venstreføtter, så er det nok helt på høyde med det Messi gjør. Det synes jeg. Jeg tror ikke man kan ha bedre teknikk enn ham (Ødegaard), egentlig, sier landslagssjefen i TV 2s Martin Ødegaard-spesial.

– Blant verdens beste

Lagerbäck tok over landslaget vinteren 2017. Da slet Ødegaard med å finne seg til rette på Real Madrids B-lag. Først etter et vellykket låneopphold i Vitesse i 2018/19-sesongen ble han for alvor hentet inn i landslagsvarmen igjen.

Nå er han en av de – om ikke den – viktigste spilleren til Lars Lagerbäck. Svensken spår en stor fremtid for den norske juvelen.

– Han har alle forutsetninger for å bli blant – hvis jeg ikke skal være altfor overoptimistisk – de ti beste midtbanespillerne. Jeg tror han kommer til å lykkes, sier Lagerbäck.

– Klarer han å holde seg skadefri, har han alle muligheter til å bli blant de ti beste i sin rolle i verden, tilføyet landslagssjefen.

Argumentet utspiller seg ikke bare på drammenserens fotballtalent, men også innstillingen og holdningene. Der er han i særklasse, roser Lagerbäck.

– Utenom fotballtalentet, er personligheten hans veldig viktig. Alle jeg har jobbet med som er blitt topp, internasjonal klasse, har hatt en spesiell personlighet, sier Lagerbäck.

– Hvordan han har håndtert hysteriet rundt ham siden han var 14-15 år, viser at han er en fantastisk person, synes jeg. Han har veldig sunne verdier rundt ulike saker, og for å være ung, er han veldig moden.

– Så det tidlig

Nettopp da mediestormen rundt Ødegaard for alvor begynte å blåse, var Ronny Deila sjef i Strømsgodset. Deila hadde merket seg den unge playmakeren allerede på guttenivå.