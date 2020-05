Det viser en fersk meningsmåling TNS Gallup har gjort for TV 2.

De aller fleste spurte mener det var riktig av myndighetene å gjenåpne 1.- 4. trinn.

Men bør myndighetene åpne resten av skolenorge før sommeren?

Ja, sier flertallet av befolkningen.

62 prosent vil åpne 5. -7. trinn.

Mens drøyt 58 prosent av de spurte mener det også er riktig å gjenåpne ungdomsskolen og videregående skole.

Legger fram plan

Torsdag legger regjeringen fram sin plan for hvordan Norge skal gjenåpnes.

Lettelsene i tiltakene vil trolig komme i to hovedbolker.

Det betyr at én bolk med lettelser vil komme om kort tid, noe som kan bety skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse over helgen.

Samtidig vil regjeringen trolig vente til ut i juni med den andre hovedbolken.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sier statsminister Erna Solberg (H).

Gjenåpning

Det var 12. mars at regjeringen innførte de mest restriktive tiltakene i Norge i fredstid.

Nedstengningen ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse spredningen av koronaviruset.

Senere har flere av tiltakene gradvis blitt lettet på. 20. april ble forbudet mot å overnatte på hytta fjernet og barnehagene gjenåpnet. En uke senere fulgte 1.–4. trinn på barneskolen etter.