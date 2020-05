– Dette er først og fremst kjempemorsomt! Det er en stor ære å få den store journalistprisen, og det er med stor ydmykhet vi mottar den, sier gravesjef Siri Gedde-Dahl i Dagbladet som er en av de fire journalistene som mottar prisen.

Dagbladet fikk nylig SKUP-diplom for samme artikkelserie.

Avslørende journalistikk

– Dette er avslørende journalistikk som stopper forgiftning av mennesker – og dermed hindrer at flere dør, sier juryleder Finn E. Vågå som onsdag kveld fikk æren av å overrekke prisen.

Den store journalistprisen deles ut årlig i regi av Norsk Presseforbund og er på 100.000 kroner.

Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, NRK, TV 2 og Fagpressen.

– Fantastiske prosjekt

Juryen opplyser at de sjelden har hatt gleden av – og den spennende utfordringen ved – å vurdere så mange fantastiske journalistiske prosjekter som i år.

– Vi har lest gode nominasjoner fra noen av de minste redaksjonene i landet – og fra de største, opplyser juryen.

Juryen skriver at årets prisvinnere har ikke bare vist imponerende journalistisk utholdenhet, men også hatt mot til å gå løs på en nasjonalhelligdom.

– Artikkelserien «Glidens pris» er viktig fordi den angår mange: Profesjonelle skiløpere og deres smørere, vanlige turgåere og de yngste blant oss, med foreldre som har sørget for at skiene til ungene har hatt best mulig glid, skriver juryen.

Her er nominasjonene som juryen mener skilte seg ut: