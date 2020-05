– Overraskende om Real Madrid endrer mening nå

Se TV 2s spesialsending om Martin Ødegaard på TV 2 Sumo.

Planen har hele tiden vært klar: Ødegaard skal spille to sesonger i Real Sociedad for å gjøre seg klar for Real Madrid.

Men fordi utlån over to sesonger ikke er tillatt i Spania, har det vært snakk om at Real Madrid kan komme til å bryte den muntlige avtalen.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué, som jobber svært tett på fotballen i Spania, mener imidlertid at koronaviruset har gjort det mindre sannsynlig at Ødegaard vender tilbake allerede denne sommeren.

– Planen til Real Madrid var å kvitte seg med noen spillere, som James (Rodriguez), Modric og Lucas Vázquez, hevder Balagué.

Formålet skal ha vært å begynne å rydde plass til Real Madrids mange lovende talenter på utlån. Da først og fremst med 2021/22-sesongen i tankene.

– Men de gutta kommer ikke til å gå. Jeg forventer ikke mange endringer, og det ville vært en overraskelse om Real Madrid endrer mening nå, sier TV 2s La Liga-ekspert.

– Real Sociedad vet ingenting om hva Real Madrid tenker. Det fortalte de til meg i dag. Vi må vente når det kommer til fremtiden hans. Men det virker som at alle er enige om at et år til i Real Sociedad, hvor han kanskje kan være en leder, vil være godt for utviklingen hans, fortsetter Balagué.

Populær blant fansen

På spørsmål om hvem de helst vil ha av Martin Ødegaard og Luka Modric neste sesong, svarte 77 prosent av leserne Ødegaard.

I den spanske hovedstaden virker de imidlertid til å glede seg til å få drammenseren tilbake. Da Ødegaard returnerte til Santiago Bernabéu med Real Sociedad i høst, ble han møtt med applaus fra hjemmefansen.

I en uhøytidelig avstemning gjort av den spanske avisen Marca, skinner Ødegaards status hos fansen gjennom. Der stemte 77 prosent av leserne for at de vil ha ham fremfor Luka Modric neste sesong.

– Det sier litt om hvilken status han har opparbeidet seg i Real Sociedad og La Liga, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Mange spanjoler ser på ham med litt nye øyne igjen etter at han skuffet litt for Castilla (Real Madrids B-lag, journ. anm.). Men jeg tror ikke han har hastverk, og jeg tror heller ikke Real Madrid har hastverk, fortsetter han.

ERSTATTER: Martin Ødegaard utpekes av flere som en fremtidig Luka Modric-erstatter. Her er duoen fra Real Madrids treningskamp på Ullevaal i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Heller Ødegaard enn Modric

Kristian Thorsen Schoute er ansvarlig redaktør i Real Madrids norske supporterklubb. En snarlig Ødegaard-retur hadde ikke bydd ham imot.

– Vi er selvfølgelig veldig positive til å få Ødegaard tilbake så fort som mulig. Det er sjeldent med en nordmann i Real Madrid, og for oss hadde det vært veldig gøy å få ham tilbake allerede til sommeren, sier Thorsen.