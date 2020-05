Det opplyser flere kilder til det amerikanske magasinet People, onsdag kveld.

Delevigne og Benson ble først koblet sammen i 2018, etter at de kysset hverandre på Heathrow-flyplassen i London.

Siden har de blitt fotografert sammen ved en rekke anledninger.

Ifølge kildene People har snakket med gjorde kjendisparet det slutt i april.

– Cara og Ashley har alltid hatt sine opp- og nedturer. Men forholdet er over nå, sier kilden.

I et intervju med den britiske utgaven av ELLE i oktober i fjor, åpnet Delevigne seg opp om forholdet med Benson:

– Det føles helt fantastisk når du ikke er alene, og møter verdenen med noen andre.

– Jeg vil ikke være så hemmelighetsfull at folk tror jeg skammer meg over noe. Men jeg har aldri vært i et forhold hvor ting er så offentlig, eller at jeg har delt bilder av noen andre. Men dette føltes annerledes, sa supermodellen videre.

Cara Delevigne er en verdenskjent modell, og har figurert på forsiden til de største motemagasinene i verden og gått på catwalken til en rekke motehus.

Hun har også vært en av frontfigurene til det amerikanske undertøysmerket «Victorias Secret».

Ashley Benson er en amerikansk skuespiller, best kjent for sin rolle som tenåringsjenta Hanna Marin i dramaserien Pretty Little Liars.

Det profilerte paret har foreløpig ikke bekreftet bruddnyheten selv.