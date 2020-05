Se hele intervjuet med Bernardo Silva i «Mens vi venter» på TV 2 Sumo.

– Det føles ikke veldig bra. Vi hadde ikke forventet at det skulle gå denne veien i Premier League, sier Bernardo Silva til TV 2.

For to år siden brøt laget hans barrierer i den engelske ligaen. De vant Premier League med suveren margin, før Liverpool tettet inn store deler av forspranget sesongen etter.

Denne sesongen, før koronaviruset stanset all fotball, var situasjonen snudd på hodet.

Mens City-spillerne venter på at sesongen skal rulle igjen, er Liverpool 25 poeng foran. Bare teori og liganulling kan forhindre at rivalen stikker av med tittelen.

– Når en av rivalene dine er mye bedre enn deg i en turnering, aksepterer du det. Det er smertefullt, men man tar hverandre i hånden etterpå. Neste sesong skal vi være med igjen, varsler han.

Sterling skapte overskrifter

Et annet element som var like rundt hjørnet da ligaen ble stanset, var kåringen av årets spiller. Der er Manchester Citys spillere ofte blitt oversett, til tross for at de har vunnet tittelen fire ganger det siste tiåret.

De to siste sesongene var det Mohamed Salah og Virgil van Dijk som stakk av med prisen. Det har fått Raheem Sterling til å rynke på nesen. City-stjernen har uttalt at årets spiller bør spille på laget som vinner tittelen.

– Vi har vunnet ligaen fire ganger, og blir ikke behandlet med samme respekt, har Sterling sagt, ifølge Independent.

– Bør bli en Liverpool-spiller

Bernardo Silva deler Sterlings synspunkt, men er ikke like spiss i argumentet.

– Hvem mener du bør bli årets spiller?

– Hm, det er et vanskelig spørsmål.

– Jeg mener at Jordan Henderson har vært veldig god, Sadio Mané har vært veldig god og Kevin De Bruyne har vært veldig god for oss. Så jeg vet ikke, men personlig mener jeg at laget som vinner bør ha den beste spilleren, sier Bernardo Silva.

Det er tross alt ikke lett å vinne, påpeker 25-åringen:

– Så denne sesongen bør det bli en Liverpool-spiller.

– Skal gi en klem til alle!

Den elegante playmakeren har tilbrakt koronapausen i hjemlandet Portugal, men er nå tilbake i Manchester. Nå ser han stort frem til det er mulig å spille fotball som normalt og møte lagkameratene sine igjen.

– Hva er det første du skal gjøre da?

– Det er å klemme hver eneste en av dem! Og spille fotball, ha det gøy og forhåpentligvis vinne noen trofeer, svarer Bernardo Silva med et smil.

