Bing Liu var assisterende professor på medisinsk fakultet på Universitetet i Pittsburgh, USA. Han ble funnet skutt flere ganger i sitt eget hjem lørdag, melder NBC News.

Politiet sier de betrakter hendelsen som drap.

Forsket på koronaviruset

University of Pittsburgh har kommet med en uttalelse der de sier Liu var «svært nær et betydelig funn for å forstå hvorfor cellenes mekanisme som ligger til grunn for Covid-19-infeksjonen, og cellenes betydning for alvorlige komplikasjoner i sykdomsforløpet»

De skriver videre at de vil forsøke å fullføre arbeidet til Liu i respekt for hans faglige ekspertise.

– Han var meget talentfull, ekstremt intelligent og hardtarbeidende, sier Livit Bahar som er leder for data- og systembiologi på Pittsburgh School of Medicine, hvor Liu jobbet til Pittsburgh Post Gazette.

– Han har vært med på store viktige prosjekter. Han var en person alle likte veldig godt. Snill, hjelpsom og generøs, sier Bahar.

Trolig drap og selvdrap

Politiet opplyser at de fant en annen død mann i en bil iløpet av helgen. Han hadde skader forenelig med selvdrap, og politiet mener de to mennene kjente hverandre. Politiet jobber ut fra teorien om at det dreier seg om et drap og selvdrap.

Politiet har ingen opplysninger om et mulig motiv for drapet.

Bing Liu var fra Kina og utdannet i Singapore, men har jobbet ved Universitetet i Pittsburgh i flere år. Han bodde i et rekkehus i et rolig strøk sammen med sin kone. Hun var ikke hjemme da ektemannen ble drept, ifølge Pittsburgh Post Gazette.

Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at Liu ble drept på grunn av arbeidet sitt.