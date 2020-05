Den første fasen av pandemien er tilbakelagt, men fortsatt mye gjenstår, sa Merkel onsdag, ifølge Reuters.

– Målet vårt om å bremse virusspredningen er oppnådd, og vi har klart å beskytte helsevesenet. Det har gjort det mulig å diskutere og enes om ytterligere gjenåpningstiltak, sa Merkel.

Lettelsene innebærer at folk fra to husstander kan få treffes og at flere butikker kan åpne. Men folk må fortsatt holde 1,5 meters avstand og bruke munnbind eller ansiktsmaske på offentlige transportmidler.