Siden 21. mars har det vært skjenkeforbud i hovedstaden, og hundrevis av restauranter og barer ble tvunget til å stenge dørene.

Blant disse var den tradisjonsrike baren Lorry som ligger like bak Slottsparken.

– Prinsipielt galt

Eier og driver Karl-Axel Hjorth Bauer raste mot kommunen da de innførte skjenkestopp, og kalte forbudet prinsipielt galt.

– Vi mener det er prinsipielt galt å stenge alle på bakgrunn av at noen få har gjort feil. Det andre er at det er ganske bak mål å tro at man stanser alkoholkonsumet som foregår på Lorry og andre steder, for det er bare flyttet, sa han til TV 2 16. april.

Onsdag var Hjorth Bauer i et helt annet humør, da han endelig kunne åpne dørene igjen.

ENDELIG: Lorry-sjef Karl-Axel Hjorth Bauer er godt fornøyd med at han endelig kan åpne dørene igjen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Dette er først og fremst en gledens dag. Det virker som om at innbyggerne i Oslo har gledet seg til å komme ut i vårværet og ta seg en kald øl, sier han til TV 2.

– Fantastisk

Restauranteieren forstår at det er nødvendig å gjøre tiltak, og sier de støttet de tiltakene myndighetene kom med for å hindre smitte av viruset. Han mener likevel at ting kunne blitt gjort annerledes.

– Vi mener at det var handlingsrom for å møtes på midten, og samtidig ivareta det samme hensynet, sier Hjorth Bauer.

STEMNING: Lorry har hengt opp flagg utenfor baren, og feirer en etterlenget åpning. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Blant de som hadde tatt turen til Lorry onsdag ettermiddag var 52 år gamle Åge Steinar Strand. Han skulle egentlig vært i København på øl-festival, men måtte ta til takke med øl i Oslo i stedet.

– Det er fantastisk å komme ut litt. Nå får vi bare nyte Oslo i stedet, sier han til TV 2.

– Etterlengtet

Det er en oppfatning Malene Haraldsen også deler.

– Det er utrolig etterlengtet, både å se sol og folk, og ikke sitte inne i egen leilighet i hjemmekarantene, sier hun til TV 2.

Haraldsen sier at de siste ukene har gått greit, og at hun har blitt vant til tilværelsen. Nå håper hun imidlertid at alle følger reglene som er satt, slik at det ikke blir nye innstramminger.

SKÅL: Malene Haraldsen nyter et glass vin i solen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det ser veldig bra ut så langt, så jeg håper det fortsetter sånn slik at vi kan fortsette å være ute.

Rolig for politiet

På noen bord ved siden av sitter venninnene Evy Årdal og Liv Gulbrandsen. De legger ikke skjul på lettelsen over og endelig være ute blant folk igjen.

– Det er så deilig, og dette har vi virkelig savnet. Vi er glad for at Raymond endelig har bestemt seg for å åpne litt, for det har tatt lang tid. Men jeg forstår godt at det trengs restriksjoner, så jeg skal ikke klage, sier Gulbrandsen.

FORNØYD: Venninnene Liv Gulbrandsen og Evy Årdal var strålende fornøyd når de endelig kunne ta seg en tur ut på restaurant. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Til tross for strålende sol og første utepils på seks uker, er det foreløpig stille og rolig hos Oslo-politiet.

– Vi har ikke noen hendelser som tilser at folk ikke følger reglene. Vi har heller ingen økt bemanning, men dersom det skulle bli noe så skal vi håndtere det, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen.