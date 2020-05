400 millioner skal gå til å hjelpe barn i en vanskelig situasjon. Det opplyser barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på onsdagens pressekonferanse.

– Det er anslått at 20 prosent av alle barn og unge er spesielt utsatte. Det bekyrmrer meg veldig at det er så mange, og at tjenestetilbudet til disse har vært redusert de siste ukene, sier Ropstad.

Tiltakspakken skal bedre situasjonen til disse barna.

– 170 millioner skal gå til å ta igjen tapt prograsjon. 150 millioner skal gå til helsetjeneste og avlastningstjenester til barn med store behov.

Ti millioner skal gå til arbeid mot overgrep mot barn over nettet. Fire millioner går til å styrke alarmtelefonen for barn og unge, og sju millioner går til Røde Kors sin hjelpetelefon.

– Dette gjør at vi kan ha en døgnåpen chattefunksjon resten av året, sier Ropstad.

Det blir også en økt bevilgning med 53 millioner til å gi et ferietilbud til familier med dårlig råd.