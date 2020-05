Sesongarbeidere får reise inn i Norge

Det opplyses på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

– Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge. Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det understrekes at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet.

– Det kan være utfordringer både til å få visum, og vi vet det kan være vanskelig med hensyn til flytrafikk, men muligheten finnes i hvert fall, sier Mæland.

Dette innebærer at alle i landbruket som er avhengig av sesongarbeidere fra land utenfor EØS. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er fornøyd med beslutningen.

– Dette er viktig for næringene våre. Det er mange produsenter som i mange år har benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. Nå åpner vi for at arbeidsgivere kan få den arbeidskraften de trenger, sier hun.

Vil styrke små bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø sier lånegarantiordningene som har vært i verk i en måned nå hittil har innvilget 4,7 milliarder i lån fordelt på 1500 bedrifter.

– Krisepakkene skal bidra til at sunne bedrifter skal komme seg gjennom krisen, og også bidra til ny aktivitet, sier Nybø.

Næringsministeren vil at det offentlige skal dele opp flere store kontrakter, slik at mindre bedrifter også skal kunne konkurrere om dem.

Dette skjer som følge av en rapport som viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å følge anskaffelsesreglene.

– Rapporten viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å dele opp store kontrakter. Det er uheldig. Når vi nå kjemper for at norsk næringsliv igjen skal få vind i seilene, er det avgjørende at kontraktstørrelsene er riktige, sier Nybø.

Dagens regler sier nemlig at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp kontrakter, eller begrunne hvorfor de ikke gjør det.

Nye beslutninger torsdag

Første bolk av planlagt gjenåpning av Norge er iverksatt. Barn i småskolen og barnehager har allerede startet opp igjen, og nå er det trolig elever fra 5. til 10. klasses tur.

Skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse kan komme rett over helgen.

Målet er at alle elver skal tilbake på skolen før sommerferien som starter 19. juni.