TV 2 møter to spente og sangglade programledere på Fredriksten festing i Halden.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38) og Katrine Moholt (46) leder årets program med premiére 25. juni. De to programlederne innser at det blir en litt anderledes sommer på Allsang på grensen.

Allsang for familien

Nytt av året og av hensyn til koronasituasjonen, blir det et mye mindre publikum under årets tv-sendinger. Utvalgte sangglade familier skal plasseres i trygg avstand foran scenen, der norske artister skal skape god allsang-stemning.

– Vi kommer til å samle familier, for familier kan jo sitte sammen. Også får vi se hvor lang avstand vi skal ha, men vi må ha god smitteavstand. Det skal være trygt å komme på Allsang i sommer, sier Katrine Moholt til TV 2.

GOD UTSIKT: Årets Allsang på grensen får vakker utsikt over Halden sentrum. Foto: TV 2

– Sirkushesten får luftet seg

Stian «Staysman» Torbjørnsen har tidligere vært gjesteprogramleder. Nå er han lettet for at det blir programmer til tross for den vanskelige koronasituasjonen, og at han kan bidra med allsang til folket og partystemning.

– Jeg har valgt å være litt positiv her jeg, jeg har tenkt at det her ordner seg. Det samme tenkte jeg med festivalsommeren, at den skulle ordne seg, men jeg har jo ikke en eneste konsert booket selv. Så det er flott at det blir Allsang på grensen, slik at sirkushesten for luftet seg litt, sier Staysman.

Norske artister

Katrine har gjennom 13 år som programleder hatt en rekke artister på scenen. I år blir det helnorsk på programmet og hele den norske musikkbransjen er invitert til Halden. Foreløpig er årets program ikke klart, men Katrine ønsker seg DDE og «Staysman» håper på Rotlaus.

– Det er så mange artister som jeg ønsker tilbake og nye artister som vi ønsker velkommen. DDE lager alltid vannvittig stemning når de kommer hit, så jeg tenker at det bare er å snu bunken og alle norske artister er velkommen til å komme hit å synge med folket, avslutter Moholt.

Allsang på grensen har premiére på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag, 25. juni, klokken 20.00