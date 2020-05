Storklubbene vil få spillere på billigsalg: – Kan velge og vrake

Se «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo nå!

Kieran Maguire er lektor i fotballfinans ved Universitetet i Liverpool, og dukker til stadighet opp i britiske medier for å gi et innblikk i engelske klubbers økonomi.

Til TV 2 sier han at den engelske fotballindustrien står overfor kanskje den mest utfordrende perioden siden 2. verdenskrig.

– På kort sikt, og da mener jeg 3-4 måneder, har alle klubbene nok penger til å overleve. Men har vi denne samtalen igjen om et år, og fotballen fortsatt ikke er tilbake, vil noen av de mindre klubbene være utsatt, sier Maguire, og snakker da om Premier League.

Overgangsmarkedet

Fortsatt vil de største klubbene stå sterkt på overgangsmarkedet, mener Maguire. I hvert fall sammenlignet med resten.

Han viser til en analyse av KPMG. De konkluderer med at spillerne i noen av de største klubbenes verdi har falt med rundt 25 prosent, ifølge Finansavisen. Hvorvidt sesongen sparkes i gang igjen, kan redusere verditapet noe.

– Det er bare Premier League-spillere. Lengre ned i divisjonene vil de slite med å få summer i det hele tatt. Det vil ha en betydelig effekt på overgangsmarkedet, slår Maguire fast.

Grunnen er enkel, ifølge ham: Tilbud og etterspørsel. Desperate klubber som trenger penger for å overleve, vil akseptere lavere summer for spillerne sine. Samtidig vil ikke de største klubbene kunne by like mye som de tidligere har gjort på grunn av tapte inntekter.

– Ole Gunnar Solskjær har tidligere sagt at de håper å utnytte situasjonen på overgangsmarkedet, og du kan se logikken bak det utspillet, sier Maguire.

– De klubbene som blir styrt bra økonomisk – Manchester United er en av de klubbene med sterk balanse, i tillegg til klubber som Manchester City, Liverpool og Chelsea – tror jeg vil kunne velge og vrake blant spillere i sommer. Og de vil kunne få dem for en billig penge, spår han.

Maguire seg for seg at ringvirkningene av koronakrisen kan vare ut 2022/23-sesongen.

– I to-tre år minimum forventer jeg en negativ effekt på prisene på overgangsmarkedet. Når du ser på megaovergangene, har også svært få vært suksessfulle. Neymar har ikke vunnet noe i Europa med PSG, og Dembélé, Coutinho og Griezmann i Barcelona og Paul Pogba i Manchester United har ikke levert helt som forventet. Mange spør seg hvorfor man skal betale så mye når det ikke garanterer deg gevinst i form av trofeer eller prestasjoner på banen, påpeker han.