Denne sjangeren får ikke nordmenn nok av

Bak en blid dørbjelle i Fredrik Stangs gate på Frogner i Oslo er det helt stille. Koronastille skulle man kanskje tro. Men her inne har ikke viruset påvirket nevneverdig. Salget i mars var nemlig svært godt.

– Nei, men riktignok stengt butikken i to måneder og kun sluppet inn kunder etter avtale, sier antikvarbokhandler Anders Guldhaug, mens han blar seg 75 år tilbake i tid og viser frem et svart hvitt bilde.

– Dette er jo Hotell Continental. Det er 8. mai 1845 det. Alt var tillatt da, også å stå på taket av trikken, sier han.

Umettelig interesse

Men låst dør og oppmøte etter avtale viste seg å ikke påvirke salget hos det 143 år gamle antikvariatet nevneverdig. To tre verdifulle bøker kan nemlig fort gjøre store utslag.

Boken han holder i hånden nå koster ikke stort. Men etterspørselen er derimot betraktelig. Foran ham ligger en stabel med bøker av ymse alder. Alle fra eller om andre verdenskrig. Og etterspørselen av disse bøkene kan beskrives med ett ord.

– Stor, sier han kontant.

For nordmenn er rett og slett umettelige når det handler krigen. Interessen er konstant over tid. Den tilhører begge kjønn og alle aldre.

– Det som vi ikke får nok av er bøker som dette her, forteller ham og trekker frem titler om okkupasjonen, barn under krigen, lokalhistoriske verker, motstandsbevegelsen og frontkjempere.

– Vi kjøper jevnt og trutt inn, og selger jevnt og trutt ut av andre verdenskrig. Det er folk interessert i.

Men spesielt innbringende er det ikke.

– Det skal veldig mye til før det koster veldig mye. Alle disse bøkene koster en 2-300 kroner så det går ikke på det, men at folk vi lese disse bøkene det synes jeg er veldig flott, sier han.

Kamp om Mein Kampf

Men hadde han kommet over et signert eksemplar av Hitlers, Min kamp, ville det gjort utslag på omsetningen.

– Hvis man får en «Mein Kampf» som er signert, så vil den koste mye penger, 15-20 000 kroner. Det er noen samlere som har et slikt i Norge, sier han.

Og i går skjedde det noe som fikk antikvarbokhandleren til å sperre øynene litt ekstra opp.

– Det kom inn en dame her med 15 plakater, som er utgitt for og klistres opp på veggene. Selvfølgelig da av okkupasjonsmakten. Blant annet denne her som er helt fantastisk, sier han og viser frem en fargerik plakat av en mann med jødisk utseende som hvisker noe inn i øret til en lyshåret gutt med et litt dumt og naivt nordisk utseende.

– Den har jo et ikke så hyggelig budskap riktignok, for det er jo det der med at man ikke skal lytte til London. Disse ble klisteret opp rundt omkring på vegger og dører for å skape pro tysk stemning.