Manshaus sang nazi-sang på vei til moskeen

Det viser innholdet i en GoPro-video som skal legges frem for retten, og som TV 2 er gjort kjent med innholdet i.

I videoen kjører Manshaus familiens Nissan Leaf fra hjemme sitt til Al Noor Islamic Center i Bærum. I bilen synger han sangen «På vikingtokt» – en sang som blant annet var populær blant tilhengerne til Vidkun Quislings regjering under andre verdenskrig.

Kort tid i forveien hadde Manshaus skutt og drept stesøsteren Johanne Zhagija Ihle-Hansen (17) i deres felles hjem. Årsaken var hennes asiatiske opprinnelse, mener politiet.

Nekter straffskyld

Fremme ved moskeen uttrykker Manshaus sin overraskelse over at det ikke er flere mennesker der, viser videoen. I avhør har han forklart at han forsøkte å samkjøre angrepet med en bønn.

Verken statsadvokat Johan Øverberg eller Manshaus sin forsvarer, advokat Unni Fries, ønsker å kommentere innholdet i videoen.

KULEHULL: Det ble avfyrt to skudd inne i moskeen, men ingen ble alvorlig skadd. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fries ønsker heller ikke å svare på om Manshaus anser seg selv som nazist, eller om han angrer på enten drapet eller terrorhandlingen.

– Han bestrider ikke objektivt å ha gjort noe av det han anklages for, men han mener at dette var noe han måtte gjøre, og at han ikke skal straffes for det, sier Fries.

– Har han noe tro på å bli frikjent?

– Han forstår at drap og terror er straffbare handlinger, men han mener at det er gjort i en form for nødrettshandling, sier hun.

Statsadvokat Øverberg har i tiltalen tatt forbehold om at han kan komme til å legge ned påstand om forvaringsstraff for Manshaus. Han ønsker ikke å kommentere noen av bevisene i saken før rettssaken er i gang.

Mor skal vitne

Under rettssaken skal det også vises frem en rekke notater som Manshaus selv har skrevet. Ifølge Nettavisen viser en av notatene at 22-åringen på et tidspunkt vurderte å gjennomføre et terrorangrep på Grønland i Oslo sentrum.

Blant vitnene i saken er tiltaltes far og moren til avdøde Johanne Ihle-Hansen.

– Rettssaken er en stor belastning for henne, men hun vet at må gjennom det og har innstilt seg på det, sier morens bistandsadvokat Elisabeth Hagen til TV 2.

Både avdødes mor og tiltaltes far kommer til å følge rettssaken over video.

– Hun aksepterer koronareglene, men hadde i utgangspunktet et sterkt ønsker om å være til stede i retten, sier Hagen.

Også Manshaus sine brødre og en tante skal vitne i retten.