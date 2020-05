Et helt nytt bilmerke er jo bestandig en stor begivenhet. Det å få kjøre den som førstemann i Norge gjør det ikke mindre spennende.

Xpeng G3 heter bilen. Den er elektrisk og den kommer fra Kina. Det som gjør det hele ekstra spennende er at G3 er Xpengs aller første bil. Dermed er det ikke noen forutinntatthet, eller historie med i "bagasjen". Man stiller med åpent og nysgjerrig sinn.

Riktignok har bilen blitt bygget og solgt i 20.000 eksemplarer, men da på det kinesiske hjemmemarkedet.

Nå står den altså her og glinser mot meg i sola, med mørkerød metallik lakk og sort tak.

Den ser ganske kul ut. Smale lykter og en litt "spiss" og sportsbilaktig front, før den langs sidene røper at den er en kompakt SUV. Dog uten firehjulsdrift.

Slik ser den ut forfra, den helt nye Xpeng G3.

Hva koster den?

Prisene er 398.000 kroner for Smart-utgaven og 419.000 kroner er det du må ut med for Premium som er den dyreste og noe bedre utstyrte varianten. Det skal legges til at begge modellene er svært godt utstyrt. Xpeng har valgt å gjøer det på den måten, uten en drøss med pakker og tilbehør som trekker prisene opp. To varianter, begge godt utstyrt. Enkelt og greit.

Det som skiller de to fra hverandre er den lille "kladden" på taket som er et 360 graders-kamera, dette kan styres med håndbevegelser fra førersetet og gir mulighet til å ta bilder og video av omgivelsene. I tillegg får Premium-versjonen nappa skinnseter med ventilasjon, og skinn i taket innvendig som standard.

Biler som bestilles før 15 juni, loves levert i 2020.

Dette må du vite om Xpeng G3

Broom-Benny er den første som får teste den nye elbilen fra Kina.

Hvordan er den å kjøre?

Vi er så heldige å få prøve Premium-utgaven, men en bil som produsert for det kinesiske markedet – og dermed med skjermer og menyer på kinesisk. Da det kinesiske språk ikke akkurat er noen paradegren, får vi ikke testet ut alle finesser og funksjoner.

Men vi danner oss fort et inntrykk av hvordan bilen er å kjøre likevel. Og den skuffer ikke. Kjøreegenskapene oppleves som kontante og forutsigbare. God styrefølelse, godt og lite ratt, seter som gir en høy SUV-aktig sitteposisjon, en fjæring som er mer avstemt mot komfort enn mot sport og moro. Nesten 200 hestekrefter gjør bilen kvikk og rask i trafikken. Vi opplever at bremsene er litt i overkant kontante og litt vanskelige å dosere. Det er helt sikkert en vanesak.

I forsetene er det god plass alle veier og førermiljøet er lyst og oversiktlig, mye takket være den digre frontruten, men også det minimalistiske interiøret uten en eneste synlig bryter. Mer om det siden.

Fly eller limousin? Ja takk – begge deler!

Bakfra har Xpeng mer tradisjonelle SUV-linjer.

Ytelser, batteri, rekkevidde og lading

Om vi begynner med elmotoren, så yter denne 145 kW (197 hk) og har et moment på 300 Nm. Det er nok til å sende bilen fra 0-100 km/t på 8,6 sekunder, mens toppfarten er på 170 km/t. Det oppleves som mer enn greit nok.

G3 kommer med en netto batterikapasitet på 66,5 kWt, som gir en rekkevidde på minst 450 kilometer, etter den nye WLTP-standarden. Det endelige tallet er ikke klart ennå.

Xpeng G3 er utstyrt med chademolader. Det begrenser hurtigladingen til 50 kW. Akkurat det er litt snaut, men det loves at du skal kunne lade fra 30 prosent og opp til 80 prosent på rundt 45 minutter. Da under optimale forhold.

På vår lille testrunde i fint, tørt vårvær og noen varmegrader har vi et strømforbruk på helt greie 18,8 KWt / 100 km. Testrunden består av pen kjøring i urbant miljø og noe landevei.

Et system som kalles Xmart OS 2 tillater nettbaserte oppdateringer slik at nye funksjoner kan overføres til bilene. Slik som på Tesla.

Når det gjelder ettermarkeds-tjenester har den norske Xpeng-importøren inngått en avtale med NAF og Meca som dekker service, reparasjon og garantiarbeid for Xpeng i Norge. Meca vil i tillegg stå for distribusjon og varelager av deler som sikrer at alle som kjøper Xpeng vil ha reserve- og slitedeler lett tilgjengelig. Dette er unikt og viser igjen at Xpeng tenker utenfor boksen. Spennende!

Den ser ut som en SUV, men firehjulsdrift har den ikke.

Design:

Utvendig er bilen ganske tradisjonell kompakt-SUV. Den har store hjul, bakkeklaring på 13 centimeter og nederste del av karosseriet og hjulbuene er dekket av plastdeksler, i kjent SUV-stil. Bilen har som nevnt smale frontlykter og et ganske kraftig skrånende panser som gir en litt spiss front. Taklinjen skråner litt coupeaktig bakover og bakvinduet heller framover og man unngår på den måten det typiske firkantede boks-designet. Egentlig ganske kjent fra andre kompakt SUV-er det meste her, med andre ord.

Kjent er det også når vi åpner døra og setter oss inn. Det er nesten så en journalist må klype seg i armen og sjekke at man har satt seg i riktig bil – og ikke en Tesla Model S. Likheten er nemlig både slående og påfallende.

Den store skjermen, girvelgeren og instrumenthuset er så likt at man nesten får litt hang-up på det. Det er rett og slett helt på grensen til litt kleint ...

Men det fungerer på Tesla – og det fungerer her også. I alle fall det lille vi får prøvd med både litt knapp tid til rådighet og kinesiske tegn som vi ikke skjønner bæret av. Xpeng er langt fremme også på stemmestyring. Men ettersom snakkeferdigheten på kinesisk er like dårlige som leseferdighetene, får vi spare dette til neste test av bil som er produsert for Norge.

Plassen i baksetet er helt grei med tanke på bilens fysiske størrelse. Bagasjerommet svelger unna 380 liter og det er helt greit i dette segmentet. Xpeng G3 har ikke noe bagasjerom foran. Den kan heller ikke trekke tilhenger.

Den rimeligste utgaven, den uten tak-kamera, kan ha lastestativ på taket.

Honqui er et annen navn du kanskje bør lære deg

Alle som har kjørt Tesla Model S har sett dette før. Likheten er påtagelig på både skjerm, instrumenthus og girvelger.

Hvem er konkurrentene?

Kia e-Niro er veldig lett å trekke fram. Den er lik både på ytelser og fysisk størrelse, men skiller seg fra G3 med et traustere design og langt færre teknologiske sprell. Hyundai Kona er noe mindre, men likevel en bil i samme segment. Nye MG ZS EV er også i samme segment, den er en del billigere og har vesentlig kortere rekkevidde. Nissan Leaf er ikke en SUV, men vi tror likevel at den kan seile opp som et alternativ.