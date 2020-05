Paradise-Ida (21) ble feildiagnostisert to ganger – skjønte det var noe alvorlig da hun hostet blod

– Da vi ankom St. Olavs trillet de meg inn på kreftavdelingen. Da husker jeg at mamma ropte: «Nei, nei, nei. Dette er feil avdeling». Men det var riktig, sier Ida.

Også pappa Roger og storebror Rune var med da hele familiens verden ble snudd på hodet. Ida påpeker at det var like tøft for dem, som for henne selv.

INNLAGT: Ida og mamma Lolita Vindsetmo på St. Olavs hospital. Foto: Privat

–Starter en sorgprosess



Det ble konstatert at tolvåringen hadde den alvorlige kreftdiagnosen akutt lymfatisk leukemi (ALL) – på folkemunne kalt blodkreft. Vindsetmo og ektemannen mottok beskjeden om at det var store sjanser for at deres yngste barn ikke kom til å overleve.

Familien fikk vite at Ida hadde en lymfecelle-type som het T-celle, og tolvåringen var derfor i høyrisikogruppen. Den har en dårligere prognose, og er vanskeligere å behandle.

– Man går i en sjokktilstand og starter en sorgprosess. Det var helt uvirkelig. Ungene er det kjæreste vi har, og jeg måtte legge hele livet til Ida i hendene til legene. Jeg ble desperat. Får vi den beste behandlingen her? Eller finnes det andre steder? minnes hun.

Ida får vite at hun skal kreftbehandles i to og et halvt år. Hun blir oppblåst og tynn i håret. Vindsetmo forteller at legene kom med dystre prognoser, og at det eneste de kunne gjøre var å holde humøret oppe.

– Man har krefter man ikke vet om. Så nå var det bare å kjempe. Vi fikk ikke hjulpet Ida, men jeg kunne gjøre det litt bedre med humor og glede. Og det gjorde det enklere. Vi lo av ting som man egentlig ikke kan tulle med, forteller moren.

Bestevenner

Forholdet mellom Ida og moren utviklet seg til å bli noe helt spesielt. De hadde blitt bestevenner. 21-åringen forteller at morens tilstedeværelse var livsnødvendig.

– Uten mamma hadde det vært helt utenkelig. Jeg hadde ikke overlevd uten henne. Å ha mamma der var god medisin, sier Ida, før Vindsetmo legger til:

– Jeg blir rørt av å høre det. Og det er gjensidig. Det å dele noe så sterkt sammen er spesielt. Forholdet vårt er så nært som det sterkeste vennskap, og vi klarer å beholde rollene våre.

I oktober 2013 skulle Ida bli friskmeldt. Hun fortalte om det til alle venner og bekjente, og talte ned dagene.

– Alle rundt, inkludert meg selv, forventet at jeg skulle være frisk til den datoen. Men det var absolutt ikke tilfelle. Da datoen kom var ikke kroppen min klar, forteller Ida.

ALVORLIG SYK: Ida havnet i rullestol og måtte trene opp beina på nytt. Foto: Privat

En solskinnshistorie

Det tok et til to år før alle stoffene var ute av kroppen til Ida. Hun satt i rullestol og gikk til fysioterapeut for å trene opp beina. Den da 15 år gamle jenta trente hver dag og var innstilt på å ikke forfalle.

Da hun kom tilbake til skolen, merket Ida at medelevne så på henne med et nytt syn.

– Jeg kom tilbake og var Ida med kreft, og ikke Ida Bakke. Folk var usikre rundt meg, de visste ikke hvordan de skulle ordlegge seg. På matbutikken også. Der rydda de vei når mamma og jeg kom. Vi ble unngått, og det var fælt på et vis.

Nå synes Ida det er fint å fortelle om hennes tøffeste periode i livet. Selv kaller hun det for en solskinnshistorie.

– Det er så viktig at vi snakker om det. Man hører stadig de triste historiene. Men det kan også gå bra, konstaterer Ida.

Lik tatovering

Selv om 21-åringen nå bor i Trondheim, og moren i hjembyen Steinkjer, tilbringer de så mye tid sammen som mulig. Nylig foreviget de det nære forholdet med identiske tatoveringer på armen.

TATOVERT: Mor og datter tok nylig samme tatovering. Foto: Privat

– Jeg ga mamma et gavekort hos en tatovør til jul. Den var øremerket mor-og-datter-tatovering. Tirsdag dro vi sammen og tatoverte «Vi har ikke plass til avstand mellom oss».

På Idas YouTube-kanal kan man se Ida fortelle om både silikonpupper og antall sexpartnere i morens selskap.

– Vi har alltid vært nære, men etter sykdommen ble det noe helt spesielt. For meg er det som å snakke med min beste venninne, avslutter Ida.