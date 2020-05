Gulbrandsen usikker etter nyhet: – Skeptisk til at det er forsvarlig

Tyrkia var et av de siste landene til å stoppe fotballen etter at koronaviruset tvang ned liga etter liga.

Onsdag meldte det tyrkiske fotballforbundet at superligaen blir gjenopptatt 12. juni.

– Vi har tatt beslutningen om at de profesjonelle ligaene starter 12.-, 13.- og 14. juni, opplyser fotballpresident Nihat Ozdemir.

Den tyrkiske toppserien har vært stanset siden 19. mars som følge av viruskrisen. Alexander Sørloths Trabzonspor topper tabellen på bedre målforskjell enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke om den datoen. Det er jo bra at vi får en dato å forholde oss til, men jeg er skeptisk til om det er forsvarlig å starte opp 12. juni. Jeg håper at forbundet har en plan med tanke på testing og forholdsregler, sier Fredrik Gulbrandsen til TV 2.

Han er skeptisk ettersom smittetallene fortsatt er høye i Tyrkia. Det er også fortsatt strenge restriksjoner. Mellom torsdag og søndag er det helt lockdown, og politiet patruljerer for å se om folk bryter reglene.

– Vi har vel rundt 130.000 som er smittet i landet, de sier tallene har gått nedover den siste tiden. Vi får egentlig bare se hvordan det går og stole på at de har kontroll, sier 27-åringen.

Kjæresten har også vært låst i Tyrkia

I to måneder har han vært bortimot innestengt i leiligheten sin utenfor Istanbul. Sammen med forloveden Malene Pedersen har de levd i et land som har lockdown mellom torsdager og søndager. Den eneste sosiale kontakten de har hatt er besøk til Galatasaray-spiller Martin Linnes og familien hans.

– Jeg fikk ikke lov til å reise hjem, så det har vært to kjedelige måneder. Planene var at Malene skulle dra hjem, men på grunn av at flytrafikken ble hemmet og karantenesituasjonen, så ble det vanskelig. Vi har egentlig kun vært hjemme i leiligheten.

– Klubben min har vært veldig flinke. Vi trener i grupper hvor det er 6-7-personer i hver gruppe. Vi bruker masker når vi er på treningsanlegget.

Skapte stor splid

Det er knapt to måneder etter at Fredrik Gulbrandsen og Alexander Sørloth møttes den 15. mars i en kamp som endte 1-1.

Etter oppgjøret var Gulbrandsen klar på at han håpte Tyrkia fulgte de andre europeiske landene, og satte sesongen på pause.

– Jeg håper de skjønner at de bør stoppe ligaen. I dag spiller vi uten tilskuere og det er liten vits å fortsette slik situasjonen er nå. Jeg håper de gjør flere tiltak. Hvis de er smarte så tror jeg de stopper, men man vet jo aldri, sa Fredrik Gulbrandsen til TV 2 den gang.