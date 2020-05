TV 2 gjør endringer – derfor blir Idol-finalen annerledes enn tidligere

Idol 2020 går mot slutten, og nå står det fire deltakere igjen i konkurransen.

Mari Eriksen Bølla (15), Oda Gondrosen (23), Bendik Solberg (20) og Tore Pedersen (18) kjemper om å vinne en platekontrakt.

Disse fire møtes i fredagens semifinale, etter at dommerne valgte å redde Pedersen forrige uke, da han egentlig ble sendt hjem av TV-seerne.

Det er altså fire deltakere igjen, men kun to Idol-sendinger til. Nå kan TV 2 avsløre hva som vil skje i semifinalen og finalen.

– Én finalist må reise hjem i fredagens semifinale. Alle fire finalistene føler nok presset på kroppen nå. De har sagt at de skal gi alt siden dag én, og rapporter fra produksjonen tyder på at de nå gir mer enn dét, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Finalen fredag 15. mai vil derfor foregå med tre deltakere. Dette er første gang i Idol Norges historie at det er flere enn to deltakere i finalen.

– At vi har tre finalister i finalen gjør at det blir to avstemminger. Det betyr at det både blir en finale og en superfinale i samme sending. Først fra tre til to, og så en duell. Til slutt er det bare én som får fremføre den helt nye vinnerlåta, forklarer Haldorsen.

Blant annet «American Idol» har gjort det på denne måten tidligere, ifølge programredaktøren.

Flere endringer

Dette er ikke den første store endringen som har blitt gjort i årets Idol-sesong. Tidligere i vår var det to deltakere som ble stemt ut i samme program.

– I løpet av denne Idol-sesongen har vi gjort enkelte endringer. Det er helt vanlig innenfor forskjellige TV-formater at man gjør endringer fra sesong til sesong, blant annet for å gjøre det litt mer spennende for publikum, sier Haldorsen.

Dommer-trioen, bestående av Silje Larsen Borgan (34), Tshawe Baqwa (40) og Andreas «Tix» Haukeland (27), har også denne sesongen hatt muligheten til å redde én deltaker som TV-seerne sender hjem.

– I dette tilfellet ønsket vi at dommerne skulle ha mulighet til å redde en finalist i løpet av live-rundene. Hvis dommerne hadde valgt å ikke redde, ville vi stått igjen med to finalister. For publikums del vet vi jo at det er nesten dobbelt så spennende med en finale og en superfinale på en og samme kveld, så det vil vi også gjerne by på, sier Haldorsen.

Uten publikum

Frem til nå har Idol-direktesendingene fra H3 Arena på Fornebu vært uten publikum på grunn av korona-restriksjonene og smittefare. Ifølge TV 2 må de fire gjenværende deltakerne forberede seg på at dette vil gjelde for semifinalen og finalen også.