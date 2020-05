Dette melder Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

I alt har 2941 dødd i Sverige i løpet av epidemien, melder helsemyndighetene.

– Vi nærmer oss 3000 døde, det er et skrekkelig stort tall, sier Tegnell.



Undersøker barnedødsfall

Svenske helsemyndighetene gjør undersøkelser etter at et barn er i statistikken for koronarelaterte dødsfall.

– I vår dødsstatistikk har det dukket opp et yngre barn, og vi undersøker om dødsårsaken er covid-19 eller ikke, sier Tegnell.

Helsemyndighetene går ikke ut med ytterligere informasjon om dette dødsfallet av hensyn til personvernet.

– Vi har kontakt med helsevesenet, som undersøker årsaken, sier Tegnell.

Vil øke testingen



Mange av de nye smittetilfellene gjelder ansatte i helse- og omsorgstjenesten.



Tegnell sier de vil øke testingen for å vurdere om ansatte som har hatt svakere symptomer, kan komme tilbake på jobb.

– Vi vet ikke hvor de er smittet, vi undersøker på forskjellige måter. Det er mennesker som er testet fordi de har veldig milde symptomer, sier han.

I forhold til folketallet har Sverige omtrent sju ganger så mange koronadødsfall som Norge.



Færre innleggelser

I Danmark har antallet som er innlagt på sykehus med koronasmitte sunket med 19 personer siste døgn.

Til sammen er nå 209 pasienter innlagt til behandling, opplyser Statens Serum Institut.

Ytterligere tre personer er døde, noe som bringer det totale dødstallet til 506.