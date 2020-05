– Skolen har bommet totalt med skremselspropaganda

– Hvis elevene spør seg fri, da har man bomma helt fundamentalt i undervisningen. I saken til TV 2 har skolen definitivt bommet når noen må spørre seg fri fordi de er redde, sier Dale.

Oppvekstsjef : – Vi må vise ungene at det er håp

Oppvekstsjefen i Larvik kommune, Jan-Erik Norder, sier at klima er viktig tema, både lokalt og nasjonalt. Han opplever at barn og unge er opptatt av klima, og har ikke hørt om lignende utfordringer i kommunen.

– Jeg har aldri hørt om den problemstillingen før. Det er viktig å gi fakta om klimaet. Hvis en sitter med bekmørke tanker om fremtiden, så er ikke det intensjonen i undervisningen. Vi prøver å nyansere undervisningen, slik at man gir uttrykk for at det er håp om forandring også, sier oppvekstsjefen.

Norder har forståelse for at sønnen til «Hanne» ble nervøs.

– Sånn generelt har vi diskutert at medieoppslag og totalinntrykket gjør at ungene mister håpet. Her må skolen hjelpe til for å nyansere dette inntrykket, sier Norder.

Klima større plass i læreplan

Utdanningsdirektoratet bekrefter overfor TV 2 at klima blir viktigere på skolen fremover.

– Klima blir et enda tydeligere fremover, særlig fordi bærekraftig utvikling er prioritert i flere fag. Det er viktig at barn skal få kunnskap om klimaforandringene, men også at de lærer om at det nytter å jobbe med å finne løsninger. Det kan gi dem håp og vilje til å handle, sier Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør for læring og vurdering i Utdanningsdirektoratet

«Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden», står det i læreplanen som er gjeldende høsten 2020.

– Jeg har forståelse for at det skremmende, men da er det også viktig at undervisningen er nyansert og at lærerne tilpasser undervisningen ut fra barnas tanker og følelser også sier Huse.