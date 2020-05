Se «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



I søndagens episode av «10 år med hockey på TV 2» får du blant annet se Golden Goal-gutta Johan Golden og Henrik Elvestad være trenere for Stavanger Oilers i bortekamp mot Frisk Asker, tilbakeblikk på programmet HockeyXtra og ikke minst den omtalte promoen.



For med Bård Sørlie i hovedrollen, Ole Eskild Dahlstrøm, Roy Johansen, Morten Langli og Ole-Kristian Tollefsen som skuespillere, var det en stjernespekket lagoppstilling til denne unike hockeypromoen. Det ble en opptaksdag tidligere landslagsspiller og TV 2-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm sent glemmer.



– For det første var den veldig lang. 40 sekunder med TV-reklame tar jo 24 timer. Først og fremst var det en veldig lang dag uti skogen der husker jeg. Det var en veldig bra dag og vi fikk pratet mye hockey, sier Dahlstrøm.



Storhamar-legenden var med som ekspert da TV 2 begynte med hockey i 2010. Han husker spesielt en sending i Sparta Amfi.



– Jeg husker jeg sto der med programleder Ida-Marie Vatn og hele lysrigget ramlet ned i hodene våre mens vi fortsatte å prate. Husker også at jeg fikk latterkrampe i en OL-sending da jeg skulle leke dr. Dahlstrøm og det klarte jeg jo ikke. Så det er noen sånne ting som henger igjen. Men først og fremst husker jeg det var veldig mange bra gjester som var med i HockeyXtra og det var bra diskusjoner rundt hockeyen. Det synes jeg var alright, avslutter Dahlstrøm.



