Utvekslingsplanene gikk i vasken for Matilde (20): – Ikke det samme å studere i Australia hjemmefra

Han ser frem til å kunne dra til Australia, selv om han må glede seg litt lenger enn planlagt.

– Det kommer sikkert til å smake enda bedre nå som det er satt på vent et halvår, sier han.

– Synd

Høgskolen i Innlandet, der Hermansen studerer, har avlyst all utveksling til steder utenfor Europa.

Det åpnes likevel opp for at studenter som får tilbud om digitalt studie, kan delta på dette.

– Så lenge utdanningsstedene tilbyr det samme digitalt, står de fritt til å velge dette, men det koster ofte mye penger i skolepenger, sier Gunnar Klinge, seniorrådgiver ved Høgskolen i Innlandet, til TV 2.

Han understreker at det digitale utdanningsopplegget først må godkjennes av faglærer ved høgskolen.

– For de studentene som ikke får dratt på utveksling, tilbys det undervisning hos oss. Det er veldig synd at så mange går glipp av tiden sin i utlandet, som for mange nok blir stående som et av høydepunktene i løpet av studietiden, sier han.

Også ved OsloMet, som har rundt 200 utvekslingsstudenter i semesteret, er de usikre på hvordan neste semester blir. De har enda ikke besluttet å avlyse utveksling til spesifikke områder.

– Vi jobber for å ivareta studentene på en så god mulighet som mulig, og sørge for at de får gjennomført utdanningen som planlagt. Vi kartlegger også mulighetene for digitale studier, og også studentens interesse for dette, sier Åshild Losnegard, seniorrådgiver ved OsloMet.