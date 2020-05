Landstreff 2020 har i en e-post til NRK onsdag bekreftet at alle russ som har kjøpt festivalpass til landstreffet i Kongeparken kan få penger tilbake.

Dette bekrefter også russen selv, på gruppen «Gi russen ls-pengene sine tilbake».

Russen kan få 80 prosent refusjon av pengene dersom hvis de ønsker det.

I slutten av mars gikk årets russ ut og raste over at de ikke fikk tilbake penger for det avlyste treffet i Kongeparken.

De gikk så lang som til å hyre en advokat hos advokatfirmaet Elden som skulle representere dem i et massesøksmål mot arrangøren, Lund gruppen.

I motsetning til de andre russetreffene, der russen fikk tilbud om refusjon i første omgang, tilbød Lund gruppen kun billetter til andre arrangementer som kompensasjon.

I ettertid er også flere av disse arrangementene, for eksempel festivalen Palmesus, avlyst.

Også Forbrukerrådet mente russen hadde retten på sin side, og at de ville vinne fram i en eventuell rettslig konflikt.

Lund gruppen selv hevdet de ikke hadde mulighet til å betale tilbake pengene.