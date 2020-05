Farida (14) i retten: – Jeg bor i helvete

– Jeg er et barn og det ikke var rett at jeg skulle bli kastet ut til et land jeg ikke hadde vært i, sa Farida da hun vitnet i Borgarting lagmannsrett.

– Et helvete

Onsdag fikk hun muligheten hun har ventet på i snart to år til å få sagt sin hjertens mening om at hun som ni-åring ble tvangssendt ut av Norge og skilt fra vennene på Dokka i Nordre Land.

Da lagdommeren kom med rutinespørsmålet om bosted, fikk han til svar.

– Jeg bor i helvete, sa Farida.

Etter vitnemålet er over forklarer hun nærmere til TV 2 hva hun mente.

– Med helvete mener jeg at jeg ikke vet hvordan jeg skal klare det. Jeg mener en smerte i livet mitt. Det er som en brann. Det jeg savner mest er sikkerheten, gladheten og friheten, sier Farida til TV 2.

Den femte runden i Farida-saken går digitalt på grunn av korona, der alle vitner på Skype. Mediene må følge den på nettet, men får ikke gjøre opptak.

Appell

Da lagdommeren takket Farida etter at utspørringen i retten ba 14-åringen om å få si noen ord til retten tilslutt. Hun gjenforteller til TV 2 det hun ønsket å si til retten:

– Hvis det ikke er sikkerhet så er det ikke liv. Hvis det ikke er gladhet har ikke livet mening. Hvis det er ikke er frihet er livet vanskelig, sier Farida.

Faridas mor fikk oppholdstillatelse som enslig mor da hun kom til Norge i 2011, men oppholdstillatelsen ble trukket tilbake da faren kom året etter. 12. februar i 2015 ble familien hentet av politiet på Dokka og tvangssendt til Kabul i Afghanistan. Farida, som er født i Iran, hadde aldri vært i Afghanistan før.

– Det gjør jo inntrykk når en 14 år gammel jente forteller at hun bor inne i en bitteliten leilighet 24 timer i døgnet, år inn og år ut uten mulighet til å gå på skole eller gå ut, sier advokat Arild Humlen, som fører saken for familien.

Mener forklaringen ikke er troverdig

Advokat Andreas Hjetland er prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten, og representerer Staten ved Utlendingsnamnda i retten.

Etter at både Farida og foreldrene vitnet onsdag fastholder han UNEs syn, at familien asylhistorie ikke er troverdig.

– Vi mener at forklaringene til familien ikke er riktige eller troverdige, og at det heller ikke kan legges til grunn, sier Hjetland til TV 2.

Familien vant i tre rettsrunder helt opp til høyesterett, men UNE gjorde et nytt vedtak i mai 2018, som hindret dem ti å komme tilbake til Norge. UNE fikk medhold i Oslo tingrett, og Farida tør ikke ta seieren på forskudd.