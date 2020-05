Fryktet konkurs hver dag – nå kan han endelig selge øl igjen

Den 21. mars innførte byrådet i Oslo skjenkeforbud, og hundrevis av barer og utesteder ble tvunget til å stenge dørene.

Men 6. mai kunne mange av dem endelig åpne dørene igjen.

Allerede litt over klokken 12 onsdag formiddag var det folksomt på uteserveringen til Parkteateret. Med strålende sol og nærmere 20 grader var det flere som hadde tatt turen ut for å nyte sin første utepils på 45 dager.

– Veldig fint

Blant disse var studenten Halvor Skiftun Digernes.

– Jeg var her 12. mars og tok en pils da vi skjønte at det var i ferd med å stenge, forteller han til TV 2.

Digernes hadde imidlertid ikke trodd at det skulle ta så mange dager før han kunne ta en øl igjen. Nå er han glad for å være tilbake.

– Det er veldig fint. Det var jo dystre prognoser da det stengte ned, og jeg har selv drevet i utelivsbransjen så jeg vet hvor hardt det kan være om det kniper. Dette er jo en sektor hvor ting handler om å være sammen, og da blir man fort skutt med kanonen i denne sammenhengen, sier Digernes.

Utålmodig

Studenten innrømmer at han ivrer etter å komme tilbake til en litt mer normal hverdag igjen.

ENDELIG: Studenten Halvor synes det var deilig og kunne ta seg en utepils igjen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det er deilig å se at ting er i ferd med åpne igjen, også får vi håpe at vi ikke får et tilbakeslag. Jeg skjønner at Erna er positiv til å åpne hele Norge før sommeren, så hvis det skjer – er det helt topp!

En annen som hadde tatt turen til Parkteateret onsdag formiddag var 71 år gamle Sæmund Fiskvik. Han synes det er på høy tid at samfunnet åpner litt opp igjen.

– Jeg tilhører den minoriteten som mener at tiltakene har vært litt hysteriske. Jeg tror kanskje det er for få som er smittet i dag til at vi skal komme oss helt gjennom dette, sier han til TV 2.

50 ansatte uten jobb

Men 71-åringen holder seg unna ølen.

– Jeg har en lest en forskningsrapport om at ingefærte hjelper mot korona. Det finnes en forskningsrapport mot alt, men jeg tror på den om ingefærte. Da er vi trygge, sier han med et glimt i øyet.

BLID: 71 år gamle Sæmund var blid og fornøyd da han endelig kunne dra tilbake til Parkteateret. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Parkteateret bar og scene ligger midt på Grünerløkka. Da skjenkeforbudet ble innført 21. mars sto plutselig 50 ansatte uten jobb, og inntektene forsvant over natta.

Dan Michael Danino (40) er daglig leder, og forteller åpenhjertig til TV 2 at han fryktet arbeidsplassen hans skulle gå konkurs hver eneste dag.

– Det er nesten så jeg har stått opp og grått i dusjen hver eneste dag. For jeg har jo ansvaret for 50 personers inntekt, sier Danino.