Fotballspilleren Farid El Melali skal ha blitt arrestert etter å ha angivelig onanert i offentligheten, mens han kikket inn i en kvinnelig nabos leilighet, skriver den franske avisen Le Parisien.

23-åringen spiller til daglig i Frankrike i klubben Angers. Men det spørs om ikke det blir en stund til han får ta på seg den stripete drakten igjen.

Han risikerer nemlig tolv måneders fengsel og en bot på rundt 170.000 norske kroner.

El Melali scoret fem mål på elleve seriekamper forrige sesong, og har nettopp signert en ny kontrakt med klubben som varer til 2023. Kontrakten ble signert på mandag.

Han har også tre landskamper for Algerie.

– Han så ikke på noen, han var heller ikke aggressiv mot noen, sier hans advokat Sandra Chirac-Kollarik til avisen Le Parisien.

Algerieren skal ha innrømmet å ha vist upassende oppførsel under avhør med politiet. Han skal også ha sagt at han trodde han var alene, og at ingen kunne se ham.

Han er løslatt fra politiet, men kan vente seg å bli kalt inn til retten, ettersom han er siktet for usømmelig eksponering.