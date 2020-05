Åpner for å saksøke barnevernsansatte

Ble ikke hørt

Granskingen viser også at barna i sakene i for liten grad hørt, noe barneverntjenesten er forpliktet til.

Blant annet et svært knyttet søskenpar blitt splittet uten å få vite hvorfor, og en jente fortalte at hun – over svært lang tid – hadde det svært vanskelig i fosterhjemmet.

I rapporten står det: «Hun burde blitt tatt på alvor lenge før og skulle ha sluppet å bo i et hjem, som sikkert var et godt fosterhjem, men der hun allikevel ikke følte seg hjemme»

– Det kan hende man har hørt barna, men det er ikke synliggjort at barna fikk medvirke eller fikk sine synspunkt referert og vurdert, sier advokat Thea Totland i Barnevernsadvokatene, som gransket sakene for Samnanger.

– Må ta ansvar

Ordfører i Samnanger håper kommunenes vedtak nå kan inspirere andre kommuner.

– Jeg tror mange politikere har en oppfatning om at vi politikere ikke skal blande oss i barnevernssaker og stole blindt på fag og eksperter, sier Frøland, og fortsetter:

– Men når vi som kommune går inn og overtar foreldreansvaret for et barn, må vi også kjenne på det store ansvaret det faktisk er.