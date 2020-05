Siv Jensen krever mer åpenhet: Ber Erna Solberg fortelle om regjeringens «hemmelige kø»

– Vi må ha en åpen samfunnsdebatt hvor vi deler informasjon og kan diskutere spørsmålene om gjenåpning. I denne svært alvorlige situasjonen er mer informasjon bedre enn mindre informasjon. Det er ikke grunn til at man skal holde rapporter hemmelig i uker fordi man venter på å presentere det på regjeringens daglige presseshow. Dette er informasjon som er avgjørende viktig for kommunenes oppfølging av sårbare barn eller barneombudets mulighet til å gjøre jobben sin, sier Jensen.

– Informerer regjeringen Stortinget i for liten grad?

– Ja, og de sitter for lenge på rapporter som vi trenger å få for å få en bredere samfunnsdebatt. Det er mange som er berørt av den kraftige nedstengningen. Det er mange som er utålmodig på at samfunnet skal åpnes opp og da må man vite hvilke politiske prioriteringer gjør regjeringen gjør for disse valgene. Særlig når mange av prioriteringene ikke er forenlig med de helsefaglige rådene som kommer.

Hemmelighold

Hun viser til at regjeringen holdt en rapport som sårbare barn unntatt offentligheten i ni dager, som NRK har omtalt.

– Når den informasjonen ikke blir delt og man må begjære innsyn i dokumenter for å få klarhet i hvor alvorlig situasjonen faktisk er, da virker det på meg som regjeringen er mer opptatt av å styre et medieshow enn at kommunene, barneombudet og andre skal få gjøre jobben sin.

– Men du sitter i regjeringens koronakomite. Der er regjeringen innom og informerer deg og de andre parlamentariske lederne?

– Ja, det hender at statsråder ønsker å komme for å gi informasjon, men dette er ikke et organ hvor man kan konsultere Stortinget. Da har regjeringen i så fall lagt godviljen til, hvis de sier at de på den måten har konsulert Stortinget.

Solberg: – Kan redegjøre for Stortinget

– Vi har sagt at vi må gjøre dette gradvis, kontrollert og sammen. Det er stikkordene vi presenterte på pressekonferansen i påsken da vi snakket om hvordan vi skulle åpne Norge. Det betyr at vi jobber med tidsplanen når vi skal åpne ulike aktiviteter, og den planen kommer i morgen, sier Solberg till TV 2.

– Burde ikke Stortinget vært med i diskusjonen om den tidsplanen?

– Nå har vi informert partilederne om hvordan vi gjøre det, men regjeringen fatter sin beslutning i morgen og da offentliggjør vi den med en gang. Det er jo sånn at regjeringen kommer med en beslutning til Stortinget, men da må regjeringen først fatte den beslutningen.

– Vi har forsøkt å ha god dialog og diskusjon om alle disse tingene, men det er et veldig behov for tempo og når regjeringen har besluttet dette blir også alt underlagsmateriale offentlig.

– Tenker du at dere er i tett nok dialog med Stortinget?

– Dette er en vanskelig situasjon. Vi har lovhjemler som sier at dette er regjeringens ansvar å håndtere. Så kunne vi valgt å stå på Stortingets talerstol og gitt en redegjørelse på hva regjeringen har vedtatt istedenfor å ha en pressekonferanse, men det ville vært regjeringen som vedtok det uansett. Vi har ikke sett den løsningen som naturlig, men det kan være mer naturlig å gjøre fremover. Det er jeg åpen for, men vi har en smittevernslov som har bestemt arbeidsdelingen i disse spørsmålene. Prinsippene om at vi skal gjøre ting sammen, over tid og kontrollert har ligget fast i over en måned, sier Solberg.