Hiphop-bar fikk suppekjøkken

Paul's Boutique har måttet halvere kapasiteten for å kunne sikre at baren overholder smittevernsreglene. Foto: Privat

– Vi kan ha halvparten så mye folk i lokalet og vil dermed få mye lavere inntekt. Dette vil igjen svekke likviditeten for å betale lønn og husleie. Vi vet ikke hvor lenge vi overlever, så det er et sjansespill, sier han.

Samtidig hindrer entusiasmen for jobben, for de ansatte og for stedet eieren i å holde stengt.

– Jeg vil åpne for stamgjester og nabolaget, og for at de ansatte skal ha en arbeidsplass å gå til. Derfor mener jeg det er bedre å prøve og åpne, sier han.

Ikke spiseplikt

At flere barer nå tenker kreativt er helt innenfor reglene. I veilederen til bransjen står det som et krav at maten skal spises på stedet, men det er uavhengig om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller gjennom en foodtruck parkert i nærheten.

Kommunen har heller ikke innført spiseplikt eller et krav om at stedet skal tilby mat i gjennom hele dagen det er åpent.

«Det er for eksempel greit at en restaurant stenger kjøkkenet kl. 21.00, men fortsetter å skjenke alkohol og annen drikke frem til kl. 23.30», står det i veilederen.

Krav til serverings- og skjenkesteder: Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder: Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

Bordservering

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00 Nasjonale krav til serveringssteder: Det skal serveres mat

Servering av mat skal ikke skje som buffet

Skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husstand

Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas Kilde: Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo

Whiskey med toast

Dr. Jekyll's Pub på Nationaltheatret i Oslo spesialiserer seg på øl og whiskey, men har nå også valgt å utvide sortimentet.

– Men da de nye reglene kom tenkte vi med engang at vi må få åpnet vi også. Vi kunne ikke akkurat installere et kjøkken, men måtte heller finne en mattilbud som var enkelt, men av kvalitet, sier daglig leder Stephan Strøm.

Baren landet på å kjøpe en toastmaskin og kan ferie med at dørene åpnes onsdag.

– Nå får vi hjemmelaget toast fra en restaurant, som vi varmer og server til gjestene her. Det er enkel, men god mat, som gjør at vi endelig kan få våre ansatte tilbake på jobb igjen, sier Strøm.

Ettersom baren eies av Olav Thon gruppen har de ikke fryktet konkurs. Det har likevel vært en stor bekymring at alle ansatte måtte permitteres og over på Nav.

JOBB: Stephan Strøm er daglig leder ved Dr. Jekyll's Pub i Oslo. Han gleder seg over at de ansatte endelig har en jobb å gå til igjen. Foto: Privat

Håndfritt toalett

For at serveringsstedene kan åpne må de også overholde grunnleggende krav til smittevern.

– Det har tatt tid å stelle alt i stand. Vi løp for eksempel rundt og målte avstanden mellom alle bordene for å sikre at det var tilstrekkelig. Først da vi var ferdig innså vi at regelen hadde blitt endret fra to meter til én. Da fikk vi gjøre alt på nytt igjen, ler Strøm.

Han forteller at han likevel opplever at reglene som er satt for bransjen er riktige og gjennomførbare.

– Vi har sørget for at det er god plass mellom bordene, at vi har nye og mer omfattende vaskerutiner og at Antibac alltid er tilgjengelig i lokalet. Vi har til og med skaffet et vannpistol som vi har fylt med antibac for å holde humøret oppe, sier han.

Toalettene har også fått en forvandling ved at vask, såpe og tørkepapir er håndfrie. I den første perioden har baren satt inn ekstra bemanning.

– Folk har vært låst inne så lenge, så jeg tror de er klare for å komme seg ut nå. Det blir sikkert mye å gjøre i en periode, før det kommer ned til normalt nivå etterhvert. Vi har ekstra bemanning på plass slik at vi kan sikre at vi overholder reglene, sier Strøm.

Én av to planlegger å åpne

Næringsetaten opplyser til TV 2 at det er registrert litt over 1000 skjenkebevillinger i Oslo. Forskjellige steder kan eies av ett og samme selskap, så en registrering kan gjelde for flere skjenkesteder. Onsdag har 548 registrert at de vil holde åpent.

NHO Reiseliv gjennomførte en medlemsundersøkelse blant 674 reiselivsbedrifter 29. April. Den viser også at flere bedrifter, som har vært stengt grunnet koronakrisen, nå begynner å åpne igjen.

Én av to serveringsbedrifter og fire av ti hoteller har oppgitt av de vil åpne – med noe redusert bemanning.

– De aller fleste ønsker å åpne igjen så snart de kan, både for å få de ansatte i arbeid igjen og for å redde bedriften. Det er mange alternativer til å holde stengt nå, for eksempel å ha begrensede åpningstider, begrenset meny og service. Det er lite rom for å øke prisene, men mange vil nok vurdere dette også i en periode, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Ønsker momsfritak

Selv om mange serveringssteder velger å åpne, viser tallene fra undersøkelsen at omkring halvparten fortsatt planlegger å holde stengt.

NHO reiseliv mener at flere tiltak kunnet reddet restaurantbransjen fra ytterligere konkurser.

– Aller helst ønsker bedriftene å slippe å betale moms - helt eller delvis – til de har klart å komme seg på bena igjen, og at utsatt arbeidsgiveravgift og skatt kan utsettes enda lenger – eller fjernes helt, sier Kristin Krohn Devold.