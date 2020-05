– Angret etter fem minutter, og har gjort det hver dag siden

I den siste episoden før finalen var det viljestyrken som skulle testes.

Øvelsen «helvetesmarsj» handlet om at man skulle gå med tung sekk, uten å vite hvor lenge turen skulle vare. Deltakerne ble til stadighet fristet med tilbud om å kaste inn håndkleet, og ble fortalt at deilig mat og en varm dusj ventet på dem på kaserna.

Om de takket ja til å bli kjørt tilbake til militærleiren på Setnesmoen, ble de opplyst om at dette mest sannsynlig betød at de var ferdig i «Kompani Lauritzen».

Etter en lang og hard dag, valgte både Siri Kristiansen og Desta Marie Beeder (32) å avslutte millitæreventyret.

Beeder forteller at hun hadde en viktig grunn bak hvorfor hun ga seg.

^ HARD ØVELSE: Det ble blod, svette og tårer under den nest siste episoden av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz/TV 2

Frykt

Under hele oppholdet har Kristiansen vært tydelig på at hennes største konkurrent er den personen hun ser i speilet. Hun har imponert i flere øvelser, vært korporal og tatt de aller fleste utfordringer på strak arm.

Hun klarte likevel ikke å motivere seg til å fortsette i konkurransen, da hun syns tanken om et eventuelt fallskjermhopp ble for skremmende.

– Jeg har ikke høydeskrekk, men jeg er redd for situasjoner der jeg ikke kan velge når jeg vil av eller når jeg vil stanse. Det kan være alt fra å være i en båt på åpent hav, til øvelser som varer veldig lenge.

Når TV 2 intervjuer henne et halvt år etter deltakelsen, angrer hun på at hun ikke fullførte marsjen.

– Der og da, så tenkte jeg at det eneste jeg kunne gjøre var å sette meg i den bilen. Det gikk ikke mer enn fem minutter før jeg angret, og jeg har egentlig angret på det siden den gang, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er nysgjerrig på om Dag Otto Lauritzen hadde klart å overtale meg til å hoppe i fallskjerm. Jeg tror ikke han hadde klart det, men hadde jeg kommet meg inn i det flyet, så hadde jeg hoppet.

41-åringen sier at hun forstår om hun skuffet TV-seerne.

– Jeg har tenkt på at noen kanskje syns det er rart at jeg var med i et program som handler om å bli fallskjermjeger, når jeg ikke vil hoppe i fallskjerm. Jeg kan skjønne om noen blir irritert av å tenke på det, men jeg hadde virkelig ingen anelse om at jeg skulle komme så langt. Heller ikke at jeg faktisk skulle trives der inne og oppleve så mye mestring.

Et savn

Kristiansen savner det å ha noen som pusher henne til å bryte egne barrierer.

– Jeg sitter igjen med gode minner etter fantastisk tid med nydelige mennesker. Jeg kjenner likevel på en slags sorg, fordi jeg ikke klarer å finne ut hvordan jeg skal få mer av denne opplevelsen. Jeg klarer ikke, på eget initiativ, å piske meg selv gjennom hinderløyper, spise rå fisk eller bygge et hus av granbar. Jeg er litt lei meg fordi jeg er avhengig av at noen forteller meg at jeg må gjøre disse tingene.