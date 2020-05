Se «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!

217 minutter og 14 sekunder. Det er den utrolige rekorden som ble satt da Storhamar møtte Sparta i CC Amfi i mars 2017. 8 timer og 32 minutter gikk det før avgjørelsen falt ca. kl. 02.30 den natten.



– Jeg husker det var tungt. Men det var gøy da man begynte å nærme seg rekorden.



Det sier Dima Smirnov som kommenterte kampen for TV 2 Sumo sammen med kollega Eirik Haugen Johansen. En opplevelse i 11 perioder de sent glemmer.



– Det føltes som 117 perioder der og da. Så det var lenge nok. Men vi synes det var veldig veldig gøy, sier Smirnov.



Og TV 2s kommentator synes det er stas at han tross alt kan titulere seg som verdensrekordholder som en del av verdens lengste hockeykamp.



– Ja det er moro. Vi oppsummerte også på slutten av kampen at alle som var i hallen der var en del av denne verdensrekorden, avslutter Smirnov.



