Joakim (20) overmannet øksemann på toget – nå får han medalje av Forsvaret

Natt til 8. april i fjor rykket politiet ut til togstasjonen på Vikersund etter melding om en mann som oppførte seg truende på toget.

Østfoldmannen i 20-årene gikk med øks, men da toget kom til stasjonen hadde mannen allerede blitt avvæpnet av en annen passasjer.

Passasjeren som hadde avvæpnet mannen var Joakim Henriksen Stafne, som den gang var 19 år.

Han hadde vært på permisjon fra førstegangstjenesten ved Haakonsvern, og skulle ta nattoget tilbake til Bergen.

Brukte teknikk fra Forsvaret

Stafne tjenestegjorde som vakt- og sikringssoldat på den tiden, og hadde til en viss grad trent på liknende situasjoner.

Det skulle komme godt med da en annen mann på toget, tok frem en øks og nærmet seg konduktøren på toget, etter å ha oppført seg hissig i nærmere en time.

– Mannen hadde fått nok. Han kom tilbake mot meg fordi han hadde bagen sin i hattehyllen rett over meg. Han gikk oppi bagen og fant frem en øks, sa Stafne til TV 2 i fjor.

#Vikersund 00:30 melding om truende passasjer med øks på toget mot Bergen. Bevæpnet politi tok i mot toget på Vikersund stasjon og fikk kontroll på mannen. Da hadde allerede en annen passasjer tatt fra mannen øksa og han ble pågrepet uten dramatikk. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) April 7, 2019

– Det var veldig rart å se blikket hans. Det var som om en bryter slo seg av og det virket som han tenkte å ta konduktøren.

Deretter gikk mannen tilbake mot konduktøren, mens han holdt øksen ned langs benet sitt. Da reagerte Stafne.

Ved å bruke en teknikk han hadde lært i Forsvaret, klarte han å låse armen til mannen.

Dekoreres av Forsvaret

I dag er Stafne tilbake til det sivile liv og jobber som vekter for Securitas, men da han overmannet mannen på Bergensbanen, var han vernepliktig.

Nå har Forsvaret besluttet å gi han en medalje i anledning 8. mai for innsatsen.

– Det er det største som har skjedd meg, og jeg synes nesten det er ufortjent i forhold til andre som har gjort så mye, sier han.

20-åringen blir dekorert med Forsvarets medalje for edel dåd. Av alle Forsvarets medaljer er den rangert som fjerde høyest, etter Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen.

Forsvarets medalje for edel dåd Forsvarets medalje for edel dåd er en bragdmedalje. Den kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvis personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Den kan tildeles en som under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom. Kilde: Forsvaret

Oberstløytnant Harald-David Meum, sjef for Dekorasjonsseksjonen ved Forsvarets veterantjeneste forteller at det er svært sjelden at noen blir dekorert for noe man gjør i løpet av førstegangstjenesten.

20 år gamle Stafne er svært ydmyk over dekoreringen.

– Selv om det kan virke stort for mange, så synes jeg det jeg gjorde den kvelden var en liten innsats i forhold til hva mange andre har gjort, sier han.