– Blir som å skjære ut ansiktet på «Skrik» og henge det et annet sted

– Først tok regjeringen beslutningen i 2014 om konseptvalget hvor Y-blokken måtte vike. Så sa bystyret i Oslo seg enig i det i 2016, etterfulgt av Stortinget i 2019, forteller han.

– Vi må huske hvorfor vi har denne debatten, og det er terroren 22. juli 2011. Jeg har et ansvar for at de menneskene som skal jobbe i dette departementfellesskapet er trygge på jobb og at dette blir et trygt og godt kvartal for byen, fortsetter han.

På tide å sette en strek for omkamper

Astrup forteller at målet er at det nye kvartalet skal være et åpent, tilgjengelig og estetisk flott.

– Byplanmessig så tror jeg det blir det et mye bedre kvartal for byens innbyggere, fordi det blir grønt og åpent. Det blir en park og grønne akser, tilgjengelighet for fotgjengere og myke trafikanter som det ikke er i dagens regjeringskvartal, sier han og fortsetter:

– Så jeg er ikke bare opptatt av hva vi mister, men også hva vi får, og at vi er er nødt til å gjøre noe kompromisser. Beslutningen ble fattet i 2014 – det er seks år siden. Det er snart ni år siden terroren rammet oss. Nå er tiden kommet for å sette en strek for omkamper og faktisk gå i gang med å gjenreise og ta tilbake regjeringskvartalet som terroristen tok fra oss.

Kritiserer planprosessen

De Vibe på sin side stiller spørsmål rundt planprosessen, og kaller den for uheldig.

– Det har vært en statlig plan. Jeg er helt sikker på at hadde dette vært en kommunal plan, så ville man ha bedt om å utrede et vern som kobler vern og sikkerhet, sier hun.

KLARGJØR BYGGET: Statsbygg er i gang med å forberede bygget for riving. Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Ministeren forklarer at de har vurdert om bygget kan benyttes til departementsformål innenfor rammen med god sikkerhet.

– Og da forteller den fremste sikkerhetsekspertisen i landet, innenfor politi, forsvar og nasjonal sikkerhetsmyndighet, at det ikke er mulig og det må jeg forholde meg til. Så kan jeg og Ellen ha meninger om det, men vi må forholde oss til den fagekspertisen.

– Det blir veldig fort en påstand. Hvis man ikke setter seg ned sammen med arkitekter og konstruksjonseksperter og sier: «Vi ønsker å ta vare på dette bygget. Hvordan kan vi få til det, samtidig som at vi tar vare på sikkerheten?». Hvis det ikke er gjort, så er det ikke planprosessen god nok, svarer de Vibe.

River i løpet av sommeren

7. april sa Oslo tingrett nei til krav om å utsette riving av Y-blokka. Dermed fikk Statsbygg grønt lys til å starte rivningen. Astrup forteller at de har startet med arbeidet med å forberede seg på riving.

– Kunsten skal vi ta vare på og integrere i det nye kvartalet. Det kommer til å skje om et par uker. Også vil selve rivingen av bygningskroppen skje i løpet av sommeren.

Den tidligere sjefen for Plan- og bygningsetaten i Oslo håper at Astrup kan inngå et kompromiss i siste liten.

– Hvordan kan regjeringen, når det er så stor motstand, tenke at det er godt politisk håndverk å kjøre denne prosessen videre uten å få til et kompromiss?, spør de Vibe, og påpeker Astrup har en lang historie som miljøpolitisk talsperson for Høyre og at gjenbruk er noe som står høyt i partiet.

– Kommer du til å lenke deg fast på ny?

– Vi får se hva som skjer. I går kveld fikk jeg et brev fra en gammel arbeiderpartipolitiker. Hun sa at dersom hun hadde hatt helse til det, hadde hun lenket seg fast. Samtidig får vi bilder av Statsbygg som skjærer store hull i dette bygget. Jeg blir opprørt og jeg merker med meg selv at jeg mister tilliten til politiske systemer – både til arbeiderpartiet som fortrenger hele sin politiske historie og til høyre som skal ha en fremoverlent bærekraftpolitikk. Dette gir ikke politisk tillit, avslutter de Vibe.