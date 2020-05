Leger i toppklubber kritiske til oppstart av vanlig trening

Må delegere til fysioterapeuter

Vålerenga-lege Erik Rosenlund, som har jobbet med elitefotballen i klubben i snart 20 år, er også splittet i synet på full fotballoppstart.

– Vi har vel egentlig ikke fått noen ordentlig beskjed om hva som kommer til å skje i morgen. Men når du spiller fotball så spytter, hoster og harker du jo. Det er liksom ikke det helt ideelle. Du greier jo ikke holde en meters avstand når du spiller fotball. Det er så enkelt, sier Rosenlund.

– Jeg tenker at du ikke kan ta «ut» fotballen av samfunnet og gi spesialregler der, du må nesten se hva resten av samfunnet gjør. Så dels politisk og delt medisinsk så stusser jeg litt over at det haster sånn med å starte opp igjen. Jeg tror ikke det er farlig å spille fotball, men for meg handler det litt om hva hele samfunnet gjør. Du nektes mye, men så skal man tillate fotball. Jeg tenker at det bør være ganske like regler for samfunnet ellers, mener Vålerenga-legen, som understreker at han personlig ikke er engstelig.

I protokollen legges det opp til at medisinsk ansvarlig i klubbene skal kunne delegere oppgaver til for eksempel fysioterapeutene, men også her oppstår det spørsmål.

– Du kan ikke utdanne en fysio til å bli lege på 1-2-3, mener Rosenlund.

– Det som hadde vært viktigst av alt er å måle oksygenmetningen i blodet. At unge utøvere faller i O2-metning er et av de første tegnene på coronaviruset, men da krever du et apparat til det. Det kan sånn sett brukes av hvem som helst, sier han.

Sarpsborg 08-lege Rubasha er usikker på hvordan man skal greie å følge opp tilstrekkelig i treningshverdagen.

– Kamper er ikke noe problem, for da setter vi av tid. Men ut fra hva jeg forstår av legekolleger i Eliteserien og 1. divisjon, er det få klubber som har leger til stede på feltet. Da blir man avhengig av at fysioterapeutene og ansatte i klubbene utfører de nødvendige testene, screeningen og spørreskjemaene for å kartlegge. Det blir et praktisk spørsmål. Hvis legene skal gjøre det, blir det veldig vanskelig å finne tid, sier han.

Kreves store ressurser

Brann-lege Magnus Myntevik har sammen med sine kolleger i Molde, Rosenborg og Tromsø vært med på å utforme protokollen til NFF. Han forstår at det blir en utfordring å finne ressursene til å gjennomføre det medisinske opplegget, men tror det skal være mulig å få til.

Selv er han i tillegg til Brann klubblege i Åsane i OBOS-ligaen, pluss Sandviken og Arna-Bjørnar i Toppserien.

– Det blir viktig å ha en lege som kan ta imot tilbakemelding på symptomer morgen og kveld, og så er det denne sjekken før trening med temperaturmåling. Den biten kan delegeres til noen andre. Men det blir en økt belastning på medisinsk personell, og en del klubber må leie inn mer medisinsk hjelp, sier han.

Det blir selvsagt også et kostnadsspørsmål - for klubber som allerede er i en tøff økonomisk situasjon.

– De største klubbene med størst budsjett har disse tingene tilgjengelig, men problemene blir i de eliteserieklubbene med mindre budsjett, og i OBOS-ligaen og Toppserien. I denne veilederen har vi hatt alle disse klubbene i tankene, og forsøkt å gjøre det oppnåelig for dem. Men det er klart at det står på økonomi, ikke minst når det gjelder å kjøpe spillere fri fra jobb, sier Myntevik.

– Noen klubbleger peker på at det blir vanskelig å fange opp koronasmitte når sykdommen ikke nødvendigvis gir symptomer hos alle?

– Jeg synes veilederen rundt trening og kamp er blitt veldig bra. Min følelse er at dette er trygt å holde på med. Men det krever at alle gjør sin jobb, at spillerne gjør sin jobb med å holde seg i selvpålagt karantene, og det krever at vi som medisinsk personell henter inn opplysningene vi må hver dag. Vi gjør det vi kan for å oppdage symptomer for smitte. Det er blitt mye lettere å teste nå, bare de siste par ukene har det endret seg, sier Myntevik.

Koronatesting er foreløpig ikke en del av protokollen til NFF foran gjennomføring av treninger og kamper.

– Vi håper det kan komme en hurtigtest som kan kjøpes inn og brukes, så vi ikke belaster sykehusene med våre tester. Foreløpig er det ingen hurtigtest som er god nok, men ting utvikler seg. Det vil gjøre jobben mye enklere, sier Brann-legen.

Og utdyper:

– Hittil er det ingen hurtigtest på markedet som kan plukke opp smitte før symptomene kommer. Har du symptomer, er du uansett borte fra trening og kamp. Der ligger utfordringen. Foreløpig har vi bare testen som sendes inn til et laboratorium på sykehuset. Det tar 1-3 døgn å få svar på. Vi håper at slike hurtigtester vil være på plass før vi begynner med kamper. Foreløpig tenker jeg det er trygt og godt å forholde seg til symptomer.

– Minimal kontakt

– Hvordan skal medisinsk personell kunne klare å bedømme om noen har vært i såpass mye nærkontakt med en eventuelt smittet spiller, at vedkommende må i karantene?

– På trening og i kamp legges det opp til at man så mye distanse som mulig utenom selve spillingen. De skifter hjemme, holder seg unna hverandre før trening, og har bare nærkontakt når man må. I alle andre faser holder man avstand. Kontakten blir minimal, til tross for at man er borti hverandre på trening. Vi må forholde oss til det reglementet som gjelder til enhver tid, sier Myntevik.

Vålerenga-lege Erik Rosenlund tror at spillerne langt på vei vil kunne etterleve regelverket som kreves.

– Hvis du sier at sånn skal det være for at du skal kunne gå på jobb, så tror jeg de fleste klarer å følge det. Det viktigste er uansett å vaske hendene. Det tror jeg er helt nytt for mange nordmenn, sier han.

PS: Onsdag kom NFF med nye koronavettregler som tillater trening for grupper på inntil 15, og 50 personer på en bane, men ikke fysisk kontakt. Les dem her.