– Det som startet som en liten tanke på søndagstur med familien, med pølser på termos og sprøstekt løk, utviklet seg til å bli et underholdende føljetong-mysterium som viste seg å glede flere enn meg. Veldig, veldig moro, sier blogger Christina «Kona til» Kihlman (37) til TV 2.

Den siste uka har hun skrevet flere innlegg om «PS»-logoen som står på Orklas sprøstekt løk-poser.

For hva står egentlig bokstavene for?

Kihlmans innlegg har skapt stort engasjement blant hennes mange tusen lesere, og de har spekulert på om «PS» står for alt ifra ifra Pølse Snacks til PrøStekt og Per Sundnes.

Gammel klassiker

Nå avslører Orkla hva «PS» egentlig står for:

– PS står for Progress Snacks. Den sprøstekte løken kom inn i Orkla-familien gjennom et oppkjøp på begynnelsen av 90-tallet. Et lite norsk firma i Aurskog stod bak og de het Progress Snacks. Derav navnet, sier Orklas kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim til TV 2.

UT PÅ TUR: Christina «Kona til» Kihlman begynte å gruble da hun var på søndagstur med familien. Foto: Privat

Hun forteller at de kan spore produktet tilbake til 1978.

– PS Løk har fått lov til å leve sitt eget liv og vi har ikke vurdert å endre navnet så vidt jeg kjenner til. PS er åpenbart et akronym som gir mange muligheter, sier hun.

Svært mange har latt seg engasjere av Christina «Kona til» Kihlmans sprøstekt løk-innlegg, og det synes Orkla er morsomt.

– Vi synes det er gøy å se engasjementet rundt en god gammel klassiker som sprøstekt løk. Morsomt at vi har en merkevare folk dikter rundt, og det er kommet inn mange gode navneforslag i blogginnlegget. Likte spesielt godt Pølse Stæsj, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Har storkost meg

Kihlman sier til TV 2 at hun har storkost seg med alle de kreative forslagene leserne hennes har kommet med.

– Uten alle innspillene fra engasjerte lesere hadde jo ikke dette blitt en sak, og jeg har virkelig storkost meg med å lese alle forslag og konspirasjonsteorier som har kommet inn. Jeg tror ikke sprøstekt løk kommer til å bli det samme igjen, i alle fall håper jeg folk som har vært med på denne løk-reisen må smile litt hver gang de ser sprøstekt løk i framtida. Og det er jo litt koselig, sier hun.