Samir Nasri (32) hadde vært gjennom en tung periode i Manchester City da Sevilla kom på banen og ville ha franskmannen sørover sommeren 2016.

Under argentinske Jorge Sampaoli fikk Nasri et oppsving. Treneren visste hvilke knapper han skulle trykke på for å få midtbanespilleren til å prestere. Det forteller Nasri i et Instagram-intervju.

– Jeg hadde et vennskapsforhold til Sampaoli. Han var mer en venn enn en trener, forteller Nasri.

– Sampaoli likte meg så godt at han sa: «Kom til laget vårt. Du kan drikke, gå på nattklubber og gjøre som du vil. Jeg beskytter deg. Det eneste jeg ber deg om er at du presterer i kampene i helgene».

Nasri forteller at Sampaoli hele tiden ville at han skulle ha det bra.

– En av helgene var jeg ute av stand til å spille, og jeg ville dra hjem for å besøke familien. Da tilbød han seg å se etter huset og hunden min, forteller Nasri.

Det var god stemning helt frem til Nasri reiste på ferie i desember 2016. Der fikk en intravenøs behandling hos klinikken «Drip Doctors» i Los Angeles. Det likte Det spanske antidopingbyrået dårlig.

– Det var en vitamininjeksjon som var lovlig, og jeg hadde resept. Men klinikken injiserte en dose som var langt større enn jeg hadde ventet. Jeg var ødelagt fordi jeg trodde jeg ville bli utestengt for to år. Jeg ville ikke spille mer etter det. Jeg ba Sampaoli om å utelate meg. Jeg var bortkommen, jeg var redd og ble sint for alt, sier han.

Nasri ble opprinnelig utestengt i seks måneder, men i august 2018 ble det forlenget med tolv måneder. Etter totalt 18 måneder på sidelinjen gjorde Nasri comeback i West Ham. Han spiller nå for belgiske Anderlecht, men fremtiden i klubben er uviss etter en utflukt til Dubai - midt under koronakrisen.