Klubbene kan tvangsflytte kamper om de frykter smitte

I år vil også de fleste klasser spille enkel serie. I noen årsklasser vil det også bli endrede kriterier for opp- og nedrykk.

– Vi har et godt samarbeid mellom NFF sentralt og kretsene, der vi nå jobber med å legge godt rammeverk som tar høyde for situasjoner som kan oppstå, sier Gro Tvedt Anderssen.

Mener fotballen er viktigere enn skolen

Christian Aarbogh Bjerke var en av deltakerne på kretsmøtet i Oslo, tirsdag kveld. Som sportslig leder i Bærums Verk Hauger IF er han imponert over planene som kretsen har lagt frem.

– Hvis regjeringen sier ja til en oppstart rett etter 15. juni, har de alle forutsetninger for å starte raskt opp igjen, sier Aarbogh Bjerke.

IMPONERT: Sportslig leder i Bærums Verk Hauger IF, Christian Aarborgh Bjerke (til h.), mener Oslo fotballkrets har alle forutsetninger til å få den organiserte fotballen raskt i gang igjen.

Han mener at det viktigere at fotballen kommer skikkelig i gang igjen, enn at de siste skoletrinnene får komme tilbake på skolen.

– Helseaspektet og betydningen for det sosiale i barnas liv, må ikke undervurderes. Det er mange som blir holdt inne, uten at de forstår hvorfor, sier lederen i Bærums Verk Hauger IF.

I Akershus fotballkrets bites det også negler før torsdagens avgjørelse.

– Når det gjelder oppstart så avventer vi og venter i spenning på hva regjeringen og myndigheter kommer med i morgen. Når reglene er klare er vi klare til og starte opp aktivitet for barn og unge. Vi har hele tiden jobbet med flere scenarier og har laget en tentativ plan for oppstart, sier kretsleder Gro Langdalen.

Det samme har de gjort Trøndelag. Der håper de på at regjeringen åpner opp for en inndeling av større grupper på 15 spillere per trener.

– I forrige uke var det snakk om at gruppene på fem, inkludert trener, ble endret til at man kunne være 50 på én bane. Vi forholder oss foreløpig fortsatt til grupper på 5 personer, men håper det kan være mulig med en litt mindre voksen/trenertetthet slik at en voksen/trener kan ta hånd om f.eks 3 grupper med 5 spillere. Vi håper selvsagt at det åpnes for å kunne starte toppfotballen igjen, slik at hjulene i den norske fotballmodellen kommer i sving, sier daglig leder Jan-Roar A. Saltvik i NFF Trøndelag.

Der er de allerede blitt hørt. Onsdag kveld kommuniserte Norges Fotballforbund på sine nettsider at det åpnes for 50 på en bane, og grupper på 15 personer.

Les de nye koronavettreglene her.

Tøff permitteringssituasjon

Fotballforbundet og kretsene iverksatte betydelig permittering fra 14 april. 50-60 prosent av årsverkskapasiteten ble rammet, og så å si alle cirka 100 årsverk ble permittert i ulike prosentsatser.

Nå reduseres permitteringsgraden til 44 prosent for NFF sentralt og i kretsene.

– Det har selvfølgelig vært en tøff og krevende situasjon. Innenfor forsvarlige økonomiske rammer er vi nå i prosess med å hente tilbake de som jobber i utviklingsstillinger i en prosentandel, slik at vi kan følge opp den aktiviteten som er i gang, og ikke minst skape aktivitet i klubber som ennå ikke er i gang, sier Saltvik i NFF Trøndelag.

Også i NFF Sogn og Fjordane ser de frem til å få ansatte tilbake i jobb. Med stort sett hele administrasjonen i permisjon, har det vært utfordrende å rådgi klubber som har vært usikre på om de skal starte opp med aktivitet.

– Uten noen fagansatte på jobb, har informasjonsarbeidet til grasrota vært mangelfullt. Nå kan vi begynne å snakke med klubbledere, som ikke har vært usikre og ikke ønsket å ta på seg ansvaret for om det er trygt å starte opp igjen, sier Svein Olav Myklebust, daglig leder i NFF Sogn og Fjordane.

Han tror også at seriestart for toppfotballen vil ha signaleffekt for bredden.

– Klubber forholder seg til lokale bestemmelser, eller leger eller andre fagpersoner i klubben som er skeptiske, da er det vanskelig å gi grønt lys for aktivitet, selv om den er innenfor reglene for smittevern. Derfor er det et viktig signal at toppfotballen får starte igjen, sier Myklebust.