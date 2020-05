– Jeg har aldri opplevd liknende. Jeg har reist i både Afrika og Amerika, og aldri sett noe sånt som dette. Det er grusomt og trist, sier Ernst Lund til TV 2.

For et par uker siden var bodømannen Ernst Lund på Andøya i Nordland for å ta bilder av ørn.

Til vanlig er han en ivrig naturfotograf, og forteller at han har tatt mange bilder av ørn tidligere.

Ernst skulle i utgangspunktet ta bilder av ørn på en holme. Da han kom tilbake til bilen, så han at det stakk opp et hode fra gresset like ved. Det viste seg å være en ørn.



Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Klarte ikke å fly

Da ørna skulle fly avgårde, så Lund at det satt noe fast i foten på den, men tenkte at ørna hadde skaffet seg noe mat.

– Den fløy cirka 50 meter før den satte seg ned igjen. Ørna klarte ikke å ta høyde, og landa i et kratt like ved, forteller Lund.

Han tok bilder av ørna, men tenkte ikke noe mer på det før noen dager senere. Da ville Lund studere bildet nærmere og finne ut hva ørna hadde fått på klørne.

– Det her så helt jævlig ut. Jeg blir kvalm av å se på bildet, sier han.

Fotsaks

Etter å ha tatt noen telefoner til mer kompetente folk innenfor fagfeltet, viste det seg nemlig at det var en fotsaks som hadde blitt satt ut.

– Forferdelig. Grusomt. Ørna ble pint til døden, sier Lund, som forteller at saken er anmeldt.

Noen få dager etterpå fikk Ernst melding om at en ny ørn var blitt avlivet i samme område, etter å ha festet seg til nok en fotsaks.

– Å skade eller drepe en havørn må betegnes som grov miljøkriminalitet, selv om vi ikke kan vite om det var havørn fangstredskapet var tiltenkt. Uansett er det her brukt et ulovlig fangstredskap, og man har utsatt fuglen for tragiske lidelser, skriver Norsk Ornitologisk Forening på sine hjemmesider om hendelsen.

Ørna har siden 1968 vært et fredet dyr, og er dermed ulovlig å jakte på.

Ser alvorlig på saken

Kjetil Solbakken er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening og er kjent med saken. Han forteller at de har anmeldt saken til politiet for å få en oppklaring i saken og finne ut hva som har skjedd.

– Vi ser alvorlig på saken, og det er trist at en så flott råfugl fester seg til en fotsaks og som endte opp med å død på grunn av skader, sier han til TV 2.