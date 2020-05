Nå kan de ta historisk valg for norsk økonomi – bankene er uenige

– Vil neppe ha store utslag

Heller ikke DNB venter at Norges Bank vil gjøre noe med renten med det første. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier renten allerede er satt langt ned som svar på tilbakeslaget i norsk økonomi.

– Det er nå utsikter til en gradvis bedring, og det har trolig små effekter å kutte renten ytterligere. Vi tror Norges Bank vil holde renten i ro til økonomien har hentet seg inn, sier Aamdal.

Ifølge DNB Markets' anslag vil Norges Bank først heve renten i 2023.

– Da har kapasitetsutnyttelsen i økonomien blitt mer normal, og Norges Bank er klar over verdien av å normalisere renten når anledningen byr seg. De lave rentene har fått utslag i lavere utlånsrenter fra bankene, sier Aamdal.

Seniorøkonomen påpeker at det har tatt tid før Norges Banks rentenedsettelser har fått fullt gjennomslag i pengemarkedet, som har stor betydning for boliglånsrentene.

– Dersom Norges Bank skulle senke renten til null, vil det kunne gi ytterligere noe lavere renter ut til husholdninger og bedrifter. På den annen side vil det være vanskelig for bankene å senke innskuddsrenten. For å opprettholde marginene vil dermed heller ikke bankenes utlånsrenter kunne gå særlig mye ned, og bankene vil måtte søke å redusere risiko ved å begrense lånetilgangen for bedriftene, sier Aamdal.

– En nedgang fra dagens 0,25 prosent til 0 prosent vil dermed neppe ha særlig store utslag for husholdningens lånerenter, og kan ha negative effekter for bedriftene.

Spår nullrente

Handelsbanken spår at Norges Bank vil senke renta til null under torsdagens rentebeslutning. I en rapport på mandag skrev banken at «data maler et stadig mørkere bilde av norsk økonomi», og at styringsrenten vil holdes på null i overskuelig framtid.

– Utsiktene for norsk økonomi har forverret seg siden det forrige rentekuttet. Derfor mener vi at Norges Bank bør hente frem resten av rentevåpenet, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Hun er klar over at de fleste andre banker tror på uendret rente.

– Det store flertallet venter uendret rente, og det kan godt hende Norges Bank ikke endrer nå. Men da må vi få en forklaring på hvorfor. I så fall tror jeg Norges Bank anser 0,25 prosent som rentegulvet, sier Due-Andresen.

Sjeføkonomen mener imidlertid det ikke er noen grunn til å anse 0,25 prosent som det laveste renten kan gå, og legger vekt på at Norges Bank har varslet at det kan komme videre rentenedsettelse.

– Hva vil en eventuell nullrente bety for nordmenn?

– Vi tror alt av tiltak vil hjelpe under denne krisen, og en lavere rente vil gjøre det lettere for folk og bedrifter å betale regningene sine. Det kan også hjelpe til at vi får en raskere oppgang i økonomien, sier Due-Andresen.