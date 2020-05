Koronatrøbbel for politistudenter

Nå frykter de for vitnemålet. Uten vitnemål kan de ikke søke på jobber på lik linje med sine medstudenter.

– Det er veldig kjedelig å være blant den lille delen som ikke får muligheten til å delta i jobbsøking, sier Vilde Sylliåsen (24) til TV 2.

Politistudenten har siste eksamen 13. mai og skulle da vært ferdig utdannet. Men hun er blant dem som ikke har fått gjennomført operativ trening i leir på grunn av koronasituasjonen.

Skyteprøve

Leiren går over tre uker og er en obligatorisk del av utdanningen. Studentene skal øve på å planlegge og håndtere ulike situasjoner de kan komme opp i som politi. Under leiroppholdet avlegges også skyteprøve med pistol og maskinpistol.

Ledelsen ved Politihøgskolen har planlagt å gjennomføre leiren i juni, men det er ennå usikkert om det blir noe av. En avklaring vil komme innen 15. mai, opplyser høgskolen.

– Det som gjør at vi avventer en endelig beslutning, er føringer fra helsemyndighetene og de reguleringer som er gitt i Covid-19 forskriften, skriver pressevakt Runar Kvernen ved Politihøgskolen i en epost til TV 2.

– Som høgskole må vi handle i samsvar med til enhver tids gjeldende lovverk. Vi jobber for å få til et unntak fra forskriften. Vi kommer ikke til å ta noen sjanser når det gjelder våre studenters helse og sikkerhet. Blir det leir i juni, blir det med strenge smittevernrestriksjoner, fortsetter Kvernen.

Fortvilet

Studentene som ikke får vitnemål, kan søke på stillinger i etaten, men vil ikke ha operativ godkjenning. Politiets Fellesforbund har blitt kontaktet av studenter som er fortvilet over situasjonen.

FALLER MELLOM ALLE STOLER: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener alt må settes inn på å få studentene gjennom det obligatoriske leirprogrammet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Situasjonen er den at 180 av 720 avgangsstudenter er rammet av dette. Antall studenter som tas opp, er politisk bestemt. Det betyr at politikerne har bestemt at for at politiet skal løse samfunnsoppdraget, må man utdanne 720 i år. Nå er vi i den situasjonen at 180 av de står i fare for ikke å få vitnemål. Det er mange, fastslår forbundsleder Sigve Bolstad.

Han understreker at forbundet er i god dialog med Politidirektoratet og høgskolen om saken og at alle har et felles mål om at studentene får gjennomført den obligatoriske leiren.

Mange om beinet

Et stramt arbeidsmarked for nyutdannede politifolk gjør ikke situasjonen enklere. Over halvparten av de som gikk ut av Politihøgskolen sommeren 2019 var uten jobb ved utgangen av mars i år, viser tall fra Politidirektoratet. De som nå risikerer å bli stående uten vitnemål, vil havne enda lenger bak i køen.