Derfor går han med en binders på jakka

– 8. mai markerer vi de alliertes seier i andre verdenskrig. I år skulle vi feiret 75 år i frihet med de som gjorde en innsats i motstandskampen under andre verdenskrig og alle de som sterkest fikk føle konsekvensene av krigen, sier forsvarsministeren til TV 2.

Men på grunn av koronasituasjonen, ble det dessverre ikke slik i år. Kun minimumsmarkeringer gjennomføres.

– I stedet har regjeringen bestemt at vi særlig skal hedre dem under neste års markering. Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie, sier Bakke-Jensen, og fortsetter:

– 8. mai minner oss om at noen har kjempet og ofret for vår frihet. De skal ha sin del av æren for at vi i dag bor i et fritt demokrati, og fortjener vår respekt.

Samhold

Men selv om selve 8. mai ikke går helt som planlagt i år, har en markering allerede begynt. Den tar også forsvarsministeren del i.

For siden 9. april, datoen da tyskerne invaderte Norge, har han gått med en binders i jakkeslaget.

– Jeg har satt en binders på jakka, som et symbol for vår takknemlighet overfor dem som tok belastningen den gangen. For at vi, i dag, kan leve i et fritt land, sier forsvarsministeren til TV 2.

Bindersen er nemlig et av flere symboler på motstandskampen i Norge under andre verdenskrig.

– Under andre verdenskrig ble helt hverdagslige ting sterke symboler på samhold og motstand mot den tyske okkupasjonen. Disse små symbolene bidro til å holde motet oppe blant nordmenn, og på samme tid vise at man ikke var alene, sier Bakke-Jensen.

Designet for å holde ting sammen, ble bindersen dermed et uttrykk for norsk samhold mot den tyske okkupasjonsmakten og NS.

– Bindersen i jakkeslaget symboliserte at «vi holder sammen», sier forsvarsministeren.

Oslo 3. august 1942. Ridende politi splitter folkemassen som feirer Kong Haakons 70-årsdag ved undergrunnsstasjonen ved Nationaltheatret. Titusener av nordmenn bar blomster i knapphullet. Mange ble arrestert. Foto: Scanpix

Symbolbruk

Bindersen var ikke det eneste symbolet som ble brukt for å vise motstand mot tyskerne og NS under okkupasjonen.

Historiker Lars Borgersrud forteller at bruken av motstandssymboler irriterte tyskerne. Men det irriterte nazimyndighetene mest. NS brukte nemlig også symboler som flagget.

Et annet vanlig symbol var en blomst.

– I forbindelse med Kong Haakons fødselsdag høsten 1941, var det noen som begynte å gå med en liten blomst i knapphullet på klærne, forteller han.

Blomsten ble kalt «Kongeblomsten», og ble et mye brukt symbol på støtte til den norske kongen.