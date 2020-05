En startpris på litt over 1,3 millioner kroner bekrefter at nye Mercedes GLS er en bil i aller øverste sjikt.

Dette er SUV-ens S-Klasse, som representerer det ypperste av luksus og teknologi hos Mercedes.

I fjor høst fikk vi se de første bildene av det nye flaggskipet. Nå har vi testet nykommeren én uke på norske veier. Det er mer enn nok til å kunne bekrefte at nye GLS leverer etter forventningene. Pluss litt til.

Dette er en av de mest komplette SUV-ene vi noen gang har testet. Her stemmer egentlig alt. Det er bare så synd at du må bla opp så mye penger for å få mulighet til å eie en selv...

Hva er dette?

Selv om GLS er tilgjengelig i Europa, er den egentlig mest ment for det amerikanske markedet. Derfor bygges også bilen på Mercedes sin fabrikk i Alabama, USA.

På tredje generasjon GLS er nyhetene mange. Bilen er større og oppdatert med flere detaljer på utsiden. Men enda viktigere er interiøret som er flunkende nytt. Her finner vi selvsagt alt av nyeste teknologi og luksus.

Luftfjæring er standard på GLS. Vår testbil har ekstrautstyret E-Active Body Control – som bidrar til et par ekstra funksjoner. For eksempel «hoppe-modus» som du kan lese mer om her.

Under panseret tilbyr Mercedes sine nyeste og beste motorer. Vi kjører topputgaven som mates med diesel. Det vil si GLS 400d – med en råsterk 3-liters rekkeseks-motor.

GLS er diger. I lengderetning måler den 5,2 meter. Det er til og med 5 cm lenger enn BMW X7.

Nytt SUV-flaggskip fra Mercedes - dette er nye GLS

Hvordan er den å kjøre?

Som en drøm. Ordet komfortabel får en ny dimensjon bak rattet i GLS. Takket være et svært avansert luftfjæringssystem, takler den digre bilen humper og ujevnheter på en mesterlig måte.

Det nye E-Active Body Control-systemet, innebærer at hver enkelt demper kan kontrolleres individuelt. I tillegg er hver demper utstyrt med en egen 48 volts-pumpe, som sørger for lynrask respons.

For å sikre maksimal komfort, scanner i tillegg to kameraer veien kontinuerlig. På den måten forberedes understellet før hull eller dumper inntreffer. Resultatet er ikke annet enn imponerende. Når systemet klaffer på sitt beste, merker du knapt en fartsdump. Bilen svever bare elegant over.

Krysser du av for E-Active Body Control på utstyrslisten (koster 83.000 kroner) får du både Curve- og Gyngemodus tilgjengelig.

Vår testbil har en egen «Curve-modus» som betyr at bilen lener seg inn i svingene – litt som en motorsykkel. Det er noe som kan høres ganske kult ut «på papiret», men sannheten er at det også fungerer svært godt i praksis. Tanken bak er blant annet å redusere de laterale kreftene.

Ett modus som kanskje ikke er like nyttig på norske veier, er det såkalte «Gyngemoduset». Aktiverer du den, hopper rett og slett bilen opp og ned. Dersom du setter deg fast, skal bilen kunne gynge for å lettere lirke seg løs.

I vår testperiode får vi ikke testet nyttefunksjonen, men underholdningsverdien er derimot enorm.

Se hvordan vi hopper rundt i Oslo sentrum i videoen nederst i saken.

Naturligvis er det ikke bare luftfjæringen som gjør nye GLS til en nytelse å kjøre. Det handler om helheten. Denne bilen er veldig gjennomført – på alt fra motor og understell til sittekomfort og kvalitetsfølelse.

Nykommeren er tøff i trynet. Kontra forgjengeren er både grill, lys og frontfanger ny. Multibeam LED-lys er for øvrig standrad.

Finest utenpå eller inni?

På utsiden har Mercedes gjort mindre designendringer på tredje generasjon GLS. Hovedtrekkene er de samme, og det er hovedsakelig hekken som skiller seg best ut fra utgående modell. Her er både lykter, fanger og diffusor ny.

400d betyr største dieselmotor.

På innsiden er absolutt alt nytt, og interiøret deler det meste med lillebror GLE. Vi snakker Widescreen cockpit og absolutt alt av teknologi Mercedes har for hånden om dagen.

Luksusfølelsen er høy, og du kan velge mellom en rekke massasjeprogrammer. Til og med baksetene tilbyr massasje. Skulle det bli en smule kjølig inne i kupeen, kan du ved hjelp at et tastetrykk få varme i både sete, rygg, håndtak, ratt og midtarmlene. Naturligvis har også koppholderne i bilen varmefunksjon, slik at nype-teen holder seg riktig temperert.

Hvis du virkelig ønsker å koble av, setter du deg i baksetet, spiller av favorittalbumet og skrur opp lyden på Burmester-anlegget. Toppversjonen leverer 3D surround-lyd gjennom 26 høyttalere på til sammen 1.610 watt.

Luksusfølelsen er helt klart til stede. Nytt på GLS er at flere funksjoner nå kan styres ved hjelp av enkle håndbevegelser. For eksempel kan leselampen slås av og på ved å strekke en hånd mot den.

Hvordan er plassen?

Mercedes GLS har alltid vært en velvoksen SUV, men den nye modellen har blitt enda større. Lengden har økt med 77 mm, bredden med 22 mm og akselavstanden har blitt strukket med 60 mm. Totalt er bilen 5,2 meter lang og nesten 2 meter bred.

Da skulle det bare mangle at plassen inni er romslig. Foran kan du bade i plass. Også i andre seterad er det lite å klage på. Her har du som nevnt mulighet for litt massasje, eller så kan du styre flere mediefunksjoner via en egen touchskjerm som er integrert i midtarmlene.

Hvis vi skal sette fingeren på noe, syns vi faktisk sittekomforten i baksetene skuffer noe. I en bil til nesten 2 millioner kroner hadde vi forventet litt mer. Men det skal sies at dette blir bedre dersom du velger seks seter i stedet for syv. Da får du luksusseter på andre seterad – med høyere komfort. Vi hadde helt klart valgt det.

Det er god plass her. Men vi hadde håpet at sittekomforten skulle vært bedre.

Går den bra?

Det er bare å applaudere for Mercedes sitt rekkeseks-comeback. Motoren på 3 liter har en sivilisert gange, og er samtidig bjørnesterk med 330 hk og hele 700 Nm.

Til tross for sine 2,5 tonn, klarer GLS 400d 0-100 km/t på 6,3 sekunder. Det er ikke verst, og vi opplever sjelden eller aldri mangel på kraftoverskudd.

Samspillet med automatkassen på ni trinn er dessuten harmonisk, og drivlinjen jobber i det hele tatt veldig sømløst. Ønsker du å kjøre småaktivt gjennom svingene, merkes det tydelig at nyeste generasjon GLS har blitt bedre her. Men det viktigste er naturligvis komforten om bord. Den er en GLS verdig.

Den nye 3-liters dieselmotoren syns vi kler bilen veldig godt. Ikke bare samarbeider den bra med girkassen, men forbruket er også helt innafor. Bilen klarer seg med rundt 0,8 liter / mil.

Og konklusjonen er?

Nye GLS leverer bra på alle områder.

Komforten er i en klasse for seg, drivlinjen er gjennomført og interiøret, med alt utstyr, understreker hvilken luksusbil dette er. Om vi skal trille en terning, står bilen ganske enkelt til terningkast 6.

Som alltid kan man trekke ned på prisen. Nesten to millioner for en SUV er mye penger. Men for de som har mulighet: Du verden for en totalpakke en fullspekket GLS leverer...

Mercedes GLS 400d Motor: 3-liter rekkesekser, diesel Effekt: 330 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 6,3 sekunder Toppfart: 238 km/t Forbruk: 0,8-0,96 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 520/195/182 cm Vekt: 2.505 kg Bagasjerom: 890/2.400 liter Pris fra: 1.322.900 kroner Pris testbil: 1.942.690 kroner

Se flere bilder av GLS 400d:

Slik ser du ut når vi hopper rundt i Oslo med nye GLS og «gyngemodus»: