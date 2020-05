Det er Jan Tore Nedgården som politianmelder Mattilsynet. Han har funnet seks døde hunder i skogsområdet rundt hundegården i Innlandet.

Det er også funnet minst fire døde hunder i en fryseboks inne på gården.

Nedgården hevder Mattilsynet kunne forhindret dyrelidelser, om de hadde tatt varslene på alvor. Og han mener de har utvist uforstand i tjenesten.

Mattilsynet avviser at de har gjort noe galt og viser til at hundeeieren er fulgt opp med veiledning og vedtak.

Avdelingslederen i Mattilsynet, Ingrid Bjerke-Mattson mener de har tatt bekymringene på alvor. Foto: Steinar Saltvik

– Som jeg har sagt tidligere, har vi fulgt opp denne saken over tid. At det ikke er synlig for den menige mann i gata kan jeg forstå. Men vi følger opp og jobber for at dyr skal ha det godt, sier avdelingsdirektør Ingrid Bjerke-Mattson.

Tirsdag kunne TV 2 fortelle at hundeeieren før påske ble fratatt et tjuetalls hunder av Mattilsynet. Og at politiet nå etterforsker ham for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Jan Tore Nedgården mener det er en tjenesteforsømmelse at ikke eieren ble stanset tidligere.

I fryseboksen er det funnet minst fire hundelik. Foto: Privat

For det er sendt bekymringer til Mattilsynet om mulig vanskjøtsel av hundene gjennom flere år.

– Jeg varslet selv Mattilsynet om hundeholdet på gården for 5-6 år siden. Mange andre har også varslet. Og selv om Mattilsynet sier de har gitt veiledning og fattet vedtak gjennom årene, synes jeg mangelen på handling er uholdbar. De har visst om hundelidelser uten at de har grepet inn og stoppet det. Og det er i min bok en straffbar tjenesteforsømmelse, sier Nedgården.

Lill Bredvold har flere ganger varslet Mattilsynet om hundeeieren. Foto: Steinar Saltvik

TV 2 har fått bekreftet opplysninger om at det har kommet mange bekymringsmeldinger om hundeholdet. Oppdretteren Lill Bredvold varslet for to år siden om avmagrede hunder som hadde sår og utøy i pelsen. Det skjedde da et 30 talls hunder fra den anmeldte eieren ble fraktet til gården hennes, i forbindelse med en skogbrann. Mattilsynet ga likevel hundene tilbake til eieren.

Andre i nabolaget skal også ha varslet. Blant annet om avmagrede hunder som løp løse i området, og blant annet forsøkte å finne mat ved søppelkassene.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig at de som skal passe på at dyr har det bra ikke har handlet tidligere og gjort jobben sin. Nå håper jeg politiet tar anmeldelsen min på alvor, sier Jan Tore Nedgården.

Hundeeieren, som oppholder seg i utlandet, har opplyst at han ikke ønsker å kommentere saken nå.

Han er ennå ikke blitt avhørt av politiet.