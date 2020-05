Se «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



I fredagens episode av «10 år med hockey på TV 2» blir det et gjensyn med det historiske øyeblikket da Stavanger Oilers tok sitt første NM-gull etter å ha slått Vålerenga 4-0 i Siddishallen. Daværende Oilers-sjef Petter Thoresen husker det som om det var i går.



– Det var helt magisk i Siddishallen. Stemningen var utrolig både under kampen og etter kampen. Du så voksne folk som hadde tråkket i hallen i 30 år som sto og gråt. Det var følelser og det var stolthet, sier Thoresen.



Men den nåværende landslagssjefen i ishockey minnes en sesong som slett ikke gikk på skinner.



– Det var jo en veldig spesiell sesong. Første året mitt. Klubben hadde ordnet opp og staket ut en ny kurs for fremtiden. Vi skulle lage en norsk stamme i laget og forandre både kulturen i klubben og i laget. Men til jul lå vi på 6. plass. Jeg begynte å lure på om jeg var riktig mann. Vi fikk ikke resultater men følte at kulturen som vi jobbet med var begynt å vise seg igjen i hard jobbing. Men resultatene uteble altså.



Og hadde det ikke vært for et spillermøte rundt jul, kunne historien fort sett veldig annerledes ut.



– Jeg fikk tilbakemeldinger fra spillerne om at jeg måtte roe meg litt. Ikke være så ivrig og pågående på trening. Jeg var veldig fokusert på å få resultater og var nok litt for pågående med spillerne. Å få en slik tilbakemelding synes jeg var allright. Det var en ærlig tilbakemelding og det satte jeg pris på. Samtidig satt jeg et krav tilbake. Da må dere som spillere ta mer eierskap til laget og gi mer feedback til hverandre på trening. Resten er historie. En flott historie, avslutter den tidligere Oilers-sjefen.



Oilers endte som nr. 3 i grunnserien det året før de altså tok NM-gullet etter å ha slått Vålerenga i finaleserien. Siden det har siddisene tatt ytterligere seks NM-gull. Alle på rekke og rad fra 2012 til 2017.

I episoden får du også se en oppsummering av semifinalene i NM-sluttspillet i 2010. Oppgjørene var Sparta - Stavanger Oilers og Vålerenga - Storhamar.