Tyske myndigheter har gitt Bundesliga lov til å starte opp igjen i andre halvdel av mai.

Bundesliga får selv bestemme hvilken dato oppstarten blir, skriver Bild. Det er fortsatt ikke kjent når eller hvilken kamp det blir.

Den tyske toppdivisjonen blir den første av de store ligaene i Europa til å starte opp.

Kampene går for tomme tribuner.

Bundesliga ligger an til å bli den første av de store ligaene i Europa som starter opp igjen.

Alle tyske toppklubber har de siste dagene testet sine spillere for koronaviruset. To negative prøver kreves for deltagelse.

Allerede før helgen ble det kjent at to spillere og en fysioterapeut hos Köln har testet positivt og er isolert i sine hjem. Som for Gladbach har lokale helsemyndigheter bestemt at ingen av de andre spillerne trenger å settes i karantene fordi det er praktisert sosial distanse.

– Dette er et av de landene hvor det har gått ganske bra. Folk her er pliktoppfyllende og hører på myndighetene. Jeg har troa på at det skal gå greit, men det blir tatt mye forholdsregler og det er mye logistikk som skal gå opp. Jeg tror nok de er godt forberedt og at de har planlagt ganske grundig hvordan ting skal foregå fremover, for at det skal være gjennomførbart, fortalte Union Berlin-spiller Julian Ryerson til TV 2 tirsdag.

– Vi har en haug med forskjellige garderober, der vi er kun to-tre stykker. Vi har masse avstand og nå i det siste har vi begynt med masker. Alt vi bruker blir også vasket. Det er ikke noe som er overlatt til tilfeldighetene, alt er gjennomtenkt, fortsatte lyngdølen.

Det gjenstår ni kamper av Bundesliga-sesongen for de fleste av lagene.

Bayern München leder fire poeng foran Erling Braut Haaland og Dortmund. Paderborn og Werder Bremen ligger på nedrykksplass, men begge lagene har kontakt med lagene foran seg på tabellen.



Onsdag ble det også bestemt at den tyrkiske superligaen starter opp 12. juni.