– Vi ønsker egentlig kun en ting; å få tilgang til hyttene våre igjen, uten å måtte sitte i karantene, sier Siri Jetzel til TV 2.

Hun har startet en underskriftskampanje på vegne av de omkring 12.000 personene i Norge med hytte i Sverige.

Mandag 20. april ble hytteforbudet i Norge opphevet, til stor lettelse for mange hytteeiere her til lands.

Men om du har hytte i Sverige og ønsker å dra dit, havner du i automatisk 14 dager karantene.

Underskriftskampanje

Nå ønsker Jetzel at karantenereglene mykes opp. I underskriftskampanjen, som per dags dato er signert av nærmere 5.000 mennesker, skriver hun blant annet at nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland, bør kunne oppholde seg og overnatte på sine hytter, uten å ilegges 14 dager karantene under visse forutsetninger.

Hun peker blant annet på at du må kunne kjøre direkte til hytta uten stopp, ikke oppsøke bensinstasjoner, butikker, kjøpesenter eller være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet.

I tillegg mener Jetzel at man må kunne fremlegge gyldig pass i grensekontrollen, samt bevis på at en eller flere i husstanden eier hytta man har besøkt.

– Vi er villig til å ofre mye frihet for å få tilgang på hyttene våre. Vi skal ikke handle i Sverige, verken flesk eller vin. Vi skal ikke fylle drivstoff. Vi skal ikke være i nærkontakt med andre enn egen husstand. Vi vil bare dra rett inn på hytta, og kunne dra rett tilbake, uten å måtte sitte i karantene, sier hun til TV 2.

Økonomisk fordel

I tillegg mener Jetzel at det vil ha en økonomisk fordel for Norge.

– Vårt forslag innebærer i tillegg at vi vil legge igjen alle pengene våre i Norge. Grensehandelen kommer til å bytte side for oss hytteeiere. Vårt forslag til gradvis, rettferdig og forsvarlig åpning av grensen har også økonomiske gevinster for Norge. Hvis regjeringen ikke innvilger dette unntaket som oppropet ber om, så vil jeg gjerne be om en konkret og forståelig forklaring på hvorfor vi ikke kan få dra på hyttene våre, sier hun.

Videre forteller Jetzel at hun har forståelse og respekt for stramme tiltak for å begrense smitten, men hun ser ikke noen saklig grunn til å stenge nordmenn fra hyttene sine når de ikke kan smitte andre, eller ta med seg smitte hjem.

– Vi ber absolutt ikke om en åpning av grensehandel, sier hun.

– Vi ber om ganske lite

Jetzel foreslår at hytteeiere tar med seg mat til Sverige og kan sove på hyttene sine.