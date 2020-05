Det tok 20 år å få drapssaken opp for retten – nå er saken utsatt på grunn av korona

OBS! Saken inneholder spoilere, for de som ikke allerede har sett dokumentaren «The Jinx: The life and deaths of Robert Durst».

Rettssaken mot Robert Durst (77), der han står tiltalt for forsettelig drap på sin nære venn Susan Berman, skulle starte i begynnelsen av mars. Men bare seks dager inn, ble den utsatt på ubestemt tid, på grunn av koronaepidemien.

Etterforskere og påtaleansvarlige i forskjellige delstater i USA har i 20 år forsøkt å få noe på Durst, og det var knyttet stor spenning til rettssaken, som kan ende med dødsstraff for den svært velstående mannen.

Rik familie

Durst vokste opp i en av New Yorks rikeste familier, som sønn av eiendomsmogulen Seymoure Durst.

I 1971 møtte Robert Kathleen McCormack Durst. Etter tre dater, ba ham henne flytte sammen med ham til Vermont. Få år senere tvang farens eiendomsvirksmhet ham tilbake til New York, der de to giftet seg i 1973 – på Dursts egen 30-årsdag.

Forholdet de to imellom ble av venner beskrevet som turbulent, og 31. januar 1981 ble kona sett for siste gang av noen andre enn Durst selv.

Hva som skjedde med henne, er ikke kjent.

Dust selv sa til politiet at han kjørte henne til en togstasjon kvelden før hun forsvant, og at hun reiste alene tilbake til New York. Men i dokumentaren «The Jinx: The life and deaths of Robert Durst» kommer det tydelig fram at verken venner eller familie noen gang tror hun kom seg til New York.

Durst første kone er aldri blitt funnet.

Parterte kamerat

I oktober 2001 ble et lik funnet, partert i plastposer, i et vann i Galveston i Texas. Kort tid senere ble Robert Durst pågrepet for drapet.

Den avdøde viste seg å være Morris Black, en nabo av Durst. Durst leide en nedslitt leilighet i Galveston, og Black var en av naboene hans. Han anså Black for å være en kamerat, og de to tilbrakte mye tid sammen.

Hvorfor Durst befant seg i Galveston er noe uklart, men han sier selv i den mye omtalte dokumentaren at han flyktet vekk fra New York i tilfelle noen skulle begynne å stille spørsmål rundt konas forsvinning mange år tidligere.

Etter å ha blitt pågrepet betalte Durst kausjonen på 250.000 dollar, og møtte ikke til en oppsatt rettshøring. Han var på flukt i over en måned, før han ble pågrepet, etter å ha forsøkt å stjele en sandwich på en matbutikk – dette til tross for at det ble funnet 37.000 dollar i kontanter i bilen hans.

I 2003 ble Durst stilt for retten for drapet på Black. Han innrømmet å ha partert liket, men forklarte at selve dødsfallet var knyttet til en ulykke i selvforsvar. Han klarte å overbevise juryen om dette, og gikk fri.