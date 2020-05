Det skriver den østerrikske avisen Kurier, gjengitt av ORF. Østerriksk eliteserie håper fortsatt å fullføre sesongen, men vedtak fra landets myndigheter gjør at det i øyeblikket ser vanskelig ut.

Blant annet har regjeringen bestemt at samtlige spillere i et lag må i 14 dagers karantene om en person tilknyttet klubben blir smittet av viruset.

Torsdag avholdes en generalforsamling i ligaen, der man blant annet ventes å lempe på lisenskravene for østerrikske proffklubber. Ellers ville mange av dem trolig miste lisensen eller iallfall pådra seg automatisk poengstraff. For mange er konkursfaren overhengende.

Austria i fare

Austria Wien, en av landets mest tradisjonsrike klubber, er blant dem som ligger tynt an.

– Nei, vi overlever ikke om sesongen blir avbrutt, sier klubbleder Markus Kraetschmer til Kurier.

Avisen hevder at flere enn halvparten av de 12 eliteserieklubbene vil være i stor fare for å gå konkurs dersom sesongen ikke spilles ferdig.

Hvordan pandemien vil utvikle seg videre er usikkert, og om spredningen skulle blusse opp igjen i en ny bølge utover høsten kan også neste sesong bli kraftig påvirket, med reduserte inntekter både fra sponsorer og TV-avtaler. Tilskuer- og kampdagsinntekter kan bli helt borte.

Bare Salzburg er trygg

Ifølge Kurier er mesterlaget Salzburg, med Red Bull-konsernet i ryggen, den eneste klubben som har rygg til å overleve en slik situasjon helt til jul og kanskje inn i neste år.

Uefa har åpnet for å lempe på lisenskravene for å hjelpe klubber som er hardt rammet av viruspandemien, og torsdagens generalforsamling skal ikke bare se på disse kravene, men også på konsekvensene for klubber som havner i skifteretten.

Ved konkurs gjelder i dag tvangsnedflytting til regional 2. divisjon (nivå tre).

