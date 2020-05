En gruppe britiske forskere, som har analysert informasjon fra over 7600 pasienter, tror koronaviruset spredte seg ekstremt raskt etter første infeksjon, skriver CNN.

Forskerne har sett på forskjellige mutasjoner av viruset, og har ikke gjort funn som tilsier at viruset har begynt å smitte raskere, eller ha større sjanse for å føre til alvorlig sykdom.

– Ikke i seg selv en dårlig ting

– Viruset forandrer seg, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir verre, sier forsker Francois Balloux ved University College London Genetics Institute til CNN.

– Alle virus gjennomgår mutasjoner. Mutasjon i seg selv er ikke en dårlig ting, og det er ingenting som tilsier at SARS-CoV-2 muterer raskere eller tregere enn forventet. Så langt kan vi heller ikke si om viruset blir mer eller mindre smittsomt, sier han videre.

Han forteller at de gjennom analyser fra en global database forskere verden over bruker til å studere viruset, og at de har sett på prøver fra forskjellige tidspunkt og steder. Analysene indikerer at viruset først begynte å smitte mennesker helt i slutten av 2019.

– Eliminerer scenario

– Det eliminerer et scenario som antar at SARS-CoV-2 kan ha begynt å sirkulere lenge før det ble identifisert, og derfor allerede hadde infisert store deler av befolkningen, skriver forskerne i sin rapport, som er publisert i Infection, Genetics and Evolution.

Ifølge Balloux er dette funnet nedslående, om det viser seg å stemme, for han sier mange hadde håpet at viruset hadde vært i omløp en stund og infisert mange i stillhet. Om dette hadde vært tilfellet, kunne det vært en grad av immunitet i befolkningene.

– Alle håpte på det, inkludert meg, sier forskeren til CNN.

Ifølge forskergruppen har de også funnet genetiske spor som støtter opp mot mistanken om at viruset spredte seg til Europa, USA og andre steder av verden lenge før de offisielle tilfellene ble bekreftet i januar og februar. Balloux anslår at det vil være umulig å finne ut hva som er det første tilfellet som har oppstått i hvilket som helst land.

– Tankene som sirkulerer om å finne den som er «patient zero» er helt uten mening, for det er så mange av dem, sier han.

Tidligere denne uken ble det kjent at en fransk pasient, 43 år gamle Amirouche, ble smittet av koronaviruset før det ble påvist i Kina.

– Helt nytt bilde

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier tirsdag at meldingen fra Frankrike ikke er overraskende, og anbefaler alle land om å undersøke tidligere tilfeller som kan knyttes til covid-19.

– Dette gir et helt nytt bilde på hele situasjonen, sier talsperson i WHO Christian Lindmeier under en FN-briefing i Geneve tirsdag, ifølge NBC News.

Forskergruppens analyse støtter også opp mot teorien om at viruset hoppet fra en art og over til mennesker sent i fjor.

– Det har skjedd veldig nylig. Vi er veldig, veldig, veldig sikre på at hoppet skjedde sent i fjor, sier Balloux.